Hacia la Derrota De Bukele: Que Tipo de Candidato Necesitamos

“LAS ELECCIONES QUE SE AVECINAN NO TENDRÁN NADA QUE VER CON UNA CONTIENDA CÍVICA ELECTORAL POR UN NUEVO PRESIDENTE. DEBERÁ SER UNA LUCHA MILITANTE CONTRA EL RÉGIMEN DE BUKELE, SU INEPTITUD Y CORRUPCIÓN, Y LA MARGINACIÓN DEL PUEBLO. LOS PRECANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN DEBEN DE ESTAR DISPUESTOS Y PREPARADOS PARA LANZAR, DESDE YA, UNA LUCHA TENAZ CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA REELECCIÓN, INCLUSO CONVOCAR A UNA HUELGA GENERAL DE BRAZOS CAÍDOS Y DE SER NECESARIO UNA INSURRECCIÓN CONSTITUCIONAL, SI SE REELIGE INCONSTITUCIONALMENTE. SE TRATA DE UNA LUCHA POR EL PODER DEL ESTADO PARA TRANSFORMAR A EL SALVADOR CONFORME A UN PLAN POLÍTICO CONCRETO. ES PARTE DE LA LUCHA DE CALLE CÍVICO-POPULAR.”

Carlos E. Vela,

Ingeniero Científico

Desde Washington, DC

Bukele se ha declarado candidato y es menester presentar de inmediato a un candidato de la oposición cívica, popular y política: capaz de unificar la oposición en una proposición, desenmascarar y derrotar a Bukele.

Se han presentado varios precandidatos para representar la oposición. Todos parecen ser personas honestas y buenas, pero no se ha escuchado nada de ellos en los últimos meses y es muy difícil determinar que tipos de candidatos serán. No se han manifestado contra: 1) la reelección inconstitucional de Bukele y Ulloa recién anunciada, 2) la eliminación arbitraria de los municipios, 3) las expropiaciones de tierras, 4) los males del país, etc. 5) Que piensan sobre el país y que harían para superar los problemas socio-económicos y desarrollar a El Salvador.

¿Qué tipo de candidato necesitamos para poner en jaque mate a Bukele?

Debe de ser una persona sólida, con experiencia profesional exitosa, capaz de gobernar el país, con un pasado limpio, una trayectoria de lucha activa y militante de la oposición contra Bukele. Debe estar dispuesta a desafiar a Bukele y a su gobierno como incompetentes, corruptos, mentirosos, violadores de los derechos humanos y constitucionales.

Una persona comprometida con el progreso del país y con una trayectoria de lucha por las reivindicaciones populares, y dispuesta a convocar una movilización que desemboque en una huelga de brazos caídos y, de ser necesario, lanzar una insurrección constitucional para reestablecer el orden constitucional, si Bukele se reelige inconstitucionalmente.

El candidato de la oposición deberá ser una persona capaz de unificar en la acción a las fuerzas del movimiento cívico y popular. Lograr un consenso político de los partidos políticos de oposición,’ debe de seleccionado por consenso por la oposición, en base a sus méritos, como el/la mejor represéntate de esta con perspectivas de triunfo. Se ha ganado el cariño y respeto de la oposición y, ante todo, tiene la capacidad de sintetizar el malestar (el “encachimbe”) del publo y oposición, y ganarse el cariño del pueblo.

La participación en las elecciones, forma de lucha popular

La formula presidencial debera utilizar la campaña electoral para una mayor ampliación de la conciencia de la población, las capas medias, y los sectores empresariales. Es decir, debera