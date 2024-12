Habrá clásico nacional en los cuartos de final del Apertura 2024

Rebeca Henríquez

El fin de semana se definieron los cruces para los cuartos de final del torneo Apertura 2024, y habrá clásico nacional entre Águila y FAS. Entre otras novedades, Alianza se enfrentará a Isidro Metapán, y el equipo que resulte ganador de esta serie jugará contra el que resulte entre los emplumados y el cuadro de tigrillo para definir una de las dos semifinales.

Águila vs FAS y Alianza vs Isidro Metapán, en la primera llave, y por el otro lado Cacahuatique vs Municipal Limeño, y Firpo vs Once Deportivo para definir al segundo semifinalista.

Águila fue el máximo ganador en la primera fase del torneo Apertura al concretar 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas. El Águila destronó en las últimas fechas a Firpo que había conseguido ascender hasta la primera posición.

Posiciones finales: Águila (1), Cacahuatique (2), Firpo (3), Metapán (4), Alianza (5), Once Deportivo (6), Limeño (7) y FAS (8). Eliminados: Fuerte San Francisco (9), Dragón (10) y Platense (11).

Resumen de la fecha 22

La última fecha se disputó de forma simultánea. En este caso Águila concretó un empate sin goles contra el 11 Deportivo en el estadio Arturo Simeón Magaña, en Ahuachapán. Un empate que no le hizo mal al cuadro migueleño porque el equipo necesitaba una victoria o un empate para finalizar en la cima.

El otro equipo migueleño que se encuentra en cuartos de final es Cacahuatique, quien también está en busca del título, tras vencer a Municipal Limeño para hacerse de la segunda posición y mandar a Firpo a la tercera.

El equipo de Ciudad Barrios solo necesitó el gol de Cristian Portillo para quedarse con los tres puntos en el estadio de Chapeltique, ante la ausencia del cuadro cuchero.

La serie enre Firpo y FAS, en la “Caldera del diablo”, no dio más para conseguir el desempate tras el gol de Enrique Rivas de los toros, y el de Emiliano Villar de los tigres, en Usulután. Con este resultado el equipo de Santa Ana finalizó en la última posición para enfrentar a Águila, en una de las series que más promete para la fase de cuartos y en lo que será una verdadera fiesta en el clásico nacional.

Isidro Metapán, en calidad de visitante, en el estadio Juan Francisco Barraza, se enfrentó a los verdolagas de Dragón, para despachar al equipo migueleño con una derrota de 2-0, gracias al gol de Daniel Delgadillo y otro tanto de Bayron Acevedo. Los jaguares finalizaron en el top 5 de la tabla de posiciones en esta ocasión.

Otro equipo que también ganó con ventaja doble fue Alianza, en el estadio Cuscatlán, con goles de Juan Carlos Portillo e Iván Mancía. Los actuales monarcas del fútbol salvadoreño deberán demostrar su poderío y eliminar a Isidro Metapán en la fase de cuartos para intentar revalidar su título e igualar a FAS en el número de títulos.

Es de recordar que los cuartos de final se retrasaron una semana debido a los cambios en el calendario de la Apertura 2024, por ellos se jugará entre semana, este miércoles 4 y jueves 5 de diciembre en horarios aún por confirmar, y la vuelta el sábado 7 y domingo 8 del mismo mes.

Las semifinales de ida se disputarán la próxima semana entre miércoles 11 y jueves 12, para disputar las semifinales de vuelta, el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre, un paso previo a que los dos mejores equipos de la Liga Mayor de Fútbol (LMf) salvadoreños se den cita a la gala más importante del torneo, para definir ya sea a un nuevo campeón en la liga nacional o para que Alianza revalide una temporada más su supremacía.

