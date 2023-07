“Guerreros de playa” se exhiben en su debut ante Venezuela en los Juegos Centroamericanos

Rebeca Henríquez

El Salvador se convirtió en vela de oro este fin de semana con la brillante participación de Enrique Arathoon, quien le otorgó la cuarta presea dorada al país en el parque recreativo del lago de Ilopango. A continuación te presentamos los sucesos más relevantes de las jornadas de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 de la delegación salvadoreña.

El salvadoreño finalizó en primer lugar de la categoría Ilca 7 Masculino de vela, donde fue superior a Puerto Rico, Aruba, Centro Caribe Sports (CCS) y Cuba, top 5 de la competencia. Arathoon logró para el país la cuarta medalla de oro, luego de Israel Gutiérrez, de tiro, Amado Alvarado y Sindy Portillo de surf, y en esta ocasión el velero.

“Súper contento. La regata de está semana fue muy complicada, se repitieron muchas pruebas, estábamos muy cortos en puntos y gracias a Dios pude navegar bastante bien y olvidarme de todo. Todavía no lo he procesado, es un sueño que he tenido desde niño”, dijo el medallista de oro en vela.

Fútbol playa

Los “guerreros de playa” dominaron con autoridad el primer período y debutaron con goleada en los juegos contra Venezuela. En el primer periodo hubo tres goles, un autogol, un golazo de Herber Ramos y otro de Óscar Cruz, ante el único que puso Cristofer Noguera para los sudamericanos. Hay que destacar que la cuenta pudo ser de cuatro pero el árbitro invalidó uno porque ya había finalizado el tiempo.

En el segundo período, Emerson Cerna mandó el cuarto a la red del equipo rival y a la fiesta de goles se sumó Elmer Robles. El portero malabareó con el balón desde su área y mandó el bombazo a la red y el público se volvió eufórico. Sin faltar, el romperedes Frank Velásquez se apuntó en el marcador para poner el 6-1. Para finalizar uno de los encuentros más esperados, Óscar Cruz marcó doblete desde la vía penal tras la sanción con tarjeta roja a un jugador de Venezuela y Rafae Rizo le puso la cereza al pastel con el 8-1 sobre el final del tercer período.

En tiro

Los atletas salvadoreños Israel Gutiérrez, primer deportista del país en conseguir una medalla de oro, Diego Santamaría y Óscar Escobar participaron en la categoría 10 metros rifle aire individual en la cual lograron el quinto, décimo y decimoctavo, respectivamente. Santamaría consiguió un boleto a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023.

Fútbol Femenino

La selección nacional de El Salvador femenina cayó en su segundo partido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, luego de un intenso encuentro ante el cuadro Azteca que finalizó con el marcador de 2 a 3, sin oportunidad para que el equipo salvadoreño pudiera conseguir el empate. En el último encuentro de la fase de grupos el equipo se enfrentará a Puerto Rico para buscar un boleto a la siguiente fase.

Fueron 45 minutos los que esperó México para conseguir la ventaja ante la salvadoreñas con el gol de Jazmine Cázares, tres minutos después, Christina Bunkenroad puso el 0-2, aspecto que hizo cambiar el ritmo de las nacionales para que Brenda Cerén mandara el primero a la red de la “Tri”.

A los 66’ llegó el doblete de Cázares y El Salvador se veía lejos en posibilidad de empatar tras el 1-3, pero Karen Reyes descontó 2-3, sin embargo, el empate para la azul y blanco no llegó, y sumaron la primera derrota, por la que tendrán que reivindicarse este lunes ante el cuadro de Puerto Rico, que también cayó 4-0 ante las mexicanas.

Tiro con arco

Los salvadoreños Sofía Paiz y Roberto Hernández eliminaron en semifinales a México 154-152 en la modalidad de equipos compuestos mixtos, y de esa forma marcaron un camino con expectativas para conseguir una medalla ante Colombia el próximo viernes.