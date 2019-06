Guarden la pólvora…

Narciso Orellana, de El Salvador, trata de despojar del balón a un jugador de Jamaica en el partido que ambas selecciones empataron 0-0. oto Diario Co Latino/AFP Orellana (R) and Jamaica's forward Junior Flemmings (L) vie for the possession of the ball during the CONCACAF Gold Cup Group C match on June 21, 2019 at BBVA Stadium in Houston, Texas. (Photo by AARON M. SPRECHER / AFP)