Gremio médico desconoce verdaderos motivos del ministro para no dialogar

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, dijo desconocer los verdaderos motivos del ministro de Salud, Francisco Alabi, para mantener la falta de diálogo, ya que las solicitudes son justicia en el debido proceso hacia los doctores despedidos dentro de los hospitales de manera arbitraria, así como discutir la situación del sistema de salud.

“Del gremio médico han despedido 50 personas, todo surgió por 2 tuits que hicieron, algunas personas dijeron que eran antiéticos y que se negaban a atender a la población, a los que salieron 20 minutos del hospital pero que llegaron antes para atender a pacientes, todos fueron despedidos; esa falta de legalidad es lo que nos tiene en esta situación”, reiteró.

Montoya denunció que de otros sectores de salud aproximadamente 20 son los despedidos, quienes prefieren el anonimato por temor a alguna represalia, ya que algunos han sido suspendidos por participar en una conferencia de prensa, lo cual es una clara violación a la libertad de expresión.

“No tenemos contemplado otras medidas de fuerza, queremos ver si las autoridades de Salud corrigen su postura porque son varios los afectados, hay una criminalización de la libertad de expresión, les hacen firmar un contrato en el que no pueden decir nada, amedrentado todo el mundo”, reiteró.

Recientemente el ministro de Salud, descartó la posibilidad de alguna mesa de diálogo con el Colegio Médico, porque la gremial tiene intereses políticos que no deberían ser los idóneos.

“El Colegio Médico no tiene un objetivo claro de avanzar en el aspecto de mejorar el trato del personal, en ningún momento les ha interesado el tema de los médicos, sino los vemos en diferentes posturas que son más enfocadas a tratar de generar un ataque, o en contra de toda la administración pública”, enfatizó Alabi. Mientras tanto, Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Colegio Médico, señaló que buscan incidir en políticas de salud pública y para ello es necesario dialogar con las autoridades, dentro del gremio incluso hay de diferentes ideologías políticas, pero eso no interesa.

“El problema es que ellos no aceptan las críticas, si no se les aplaude el discurso ya eres opositor político, una de las denuncias y problemas es con que las citas son prolongadas, de qué sirve tener el equipo más sofisticado si las citas las dejan lejos, y eso no es problemas del médico que está en frente, sino del sistema”, externó Solano Leiva.

Detalló que en el Hospital Zaldaña de los Planes de Renderos, al cual acuden muchos pacientes con tuberculosis estuvieron con desabastecimiento para tratar este padecimiento, pese a que los tratamientos no son caros y que la enfermedad puede generar drogo resistencia.