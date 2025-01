¡Golpe a la Constitución de El Salvador!

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Golpe a la máxima ley de El Salvador. Los 57 diputados oficialistas y aliados ratificaron la reforma al Artículo 248 de la Constitución de la República, para que una sola legislatura pueda efectuar reformas constitucionales. De acuerdo a la Carta Magna, el artículo reformado es de los considerados pétreos, es decir, solo puede ser modificado mediante una Constituyente.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa ratificó la tarde este miércoles la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República, modificado en abril de 2024, es decir, por la legislatura 2021-2024. Con ello, una misma legislatura puede realizar reformas constitucionales.

El año pasado, la iniciativa fue propuesta por 10 diputados de Nuevas Ideas. En la propuesta que se ratificó con dispensa de trámite, se estableció que la reforma de la Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos.

Y “para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos”.

Es decir, para aprobar una reforma; primero, debe ser con 31 votos de una legislatura, para su ratificación, se podrán hacer con 40 votos en la siguiente legislatura o, en la misma legislatura, pero con 45 votos. Una sola legislatura podrá hacer reformas constitucionales sin necesidad de ser ratificadas por otra. Siendo un golpe a la democracia, según los expertos en la materia.

También, se deja tal cual que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno. al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Esta última parte, sin ser reformada y fue violentada al asumir el presidente Nayib Bukele un segundo mandato de forma consecutiva.

Esta ratificación entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La excusa del oficialismo al aprobar el 248 es para eliminar la deuda política, contemplada en el artículo 210 de la Cn.

Las diputadas de Alianza Republicano Nacionalista (ARENA) y de VAMOS, Marcela Villatoro y Cesia Rivas, concordaron en que se buscó una excusa perfecta para violar la Constitución de la República.

Villatoro sostuvo que “vaya que buscaron la excusa perfecta para poder trastocar la Constitución”. A manera de ejemplo, Villatoro planteó que los legisladores oficialistas, si realmente querían eliminar la deuda política, hubieran pedido en el periodo pasado, derogar el artículo 210 de la Constitución y haber ratificado en la actual legislatura, “sin necesidad de tocar toda la constitución”.

“O, incluso, tenían otra solución, podían haber hecho un transitorio (decreto) para las próximas elecciones, donde se pidiera que no se entregara la deuda política”, agregó Villatoro.

La diputada suplente por VAMOS, Cesia Rivas, dijo que fue una “bonita excusa para manosear la Constitución”. Esto también, para desviar la atención de otros temas, como la minería que el Gobierno de Bukele la volvió a reactivar a pesar de que la ciudadanía ha manifestado estar en contra de su implementación.

“Qué bonito venir a decir, que se quite la deuda política, yo les digo, devuelvan lo cobrado, porque ustedes ya la cobraron, desde GANA en 2019 en la Presidencia y también en 2021, fueron millones, la gente sabe que ustedes no son transparentes y no rinden cuentas, la gente sabe que ustedes crean leyes para su beneficio”, comentó Cesia Rivas.

Marcela Villatoro dio contexto sobre la historia de la Constitución y su importancia. La última Constitución, y que actualmente está en vigor es la de 1983, donde los constituyentes dejaron la explicación que esa Cn, era una réplica de la Cn. de 1962 y 1950. “Era una Constitución que nació y creció para darle nuevos derechos a los ciudadanos”.

“En la historia constitucional nuestra, las 11 Constituciones que hemos tenido, han sido por Asambleas Constituyentes, no por arbitrio, por gana o porque se me ronca y me lo sacó de la manga querer cambiar la Constitución hoy. Ha sido porque se han elegido específicamente a los diputados para ser reformas constitucionales”, agregó Villatoro.

“Ustedes se están autodenominado Constituyentes este día, están violando la Constitución porque no están siguiendo el proceso de formación de ley, porque, en primer lugar, cuando ustedes hicieron esta reforma constitucional el periodo pasado, ni quiera iba dentro de sus plataformas como diputados, que es obligación de hacerlo, porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice, que, para hacer reformas constitucionales, debe de ir dentro de las plataformas de los partidos políticos, porque así conoce la población si quiere o no votar por esta persona porque está o no de acuerdo con lo que lleva en su campaña”, ejemplificó Villatoro.

Villatoro citó la inconstitucionalidad 7-2012, donde señala cuales son los procesos para una reforma constitucional. “El primero es la iniciativa de reforma constitucional, la segunda es la fase de diálogo y deliberación pública de la reforma constitucional, la tercera es la fase de aprobación, la cuarta, es la informativa de la reforma, la quinta, la de diálogo y deliberación, la sexta, la ratificación del acuerdo de modificación y reforma constitucional y la séptima, la publicación en el Diario Oficial”.

“Ustedes se están pasando todo esto de largo para hacer su santa voluntad”, puntualizó Villatoro.

