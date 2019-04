Gods Of Rock, Homenaje a los grandes éxitos del rock

Temas que ya son parte de la historia del rock, bandas como Metallica, Guns and Roses, Oasis, The Beatles, Led Zepellin, Soda Stereo, Muse y Queen son solo algunas de las bandas a las que les rinde tributo la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador (OSJ) presenta el show Los Grandes Éxitos del Rock, una producción de ProArte y Promusica.

“Gods Of Rock”, los grandes éxitos del rock cuenta con una selección de canciones que han marcado a generaciones, viernes 12 de abril, a partir de las 8:00PM, en las instalaciones del Teatro Presidente.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, con 24 años de trayectoria trabajando por la promoción de la juventud salvadoreña a través de la música, dirigidos por David Pimentel, director residente para este concierto que contará con temas como “November Rain”, “Nothing else matters”, “Dust in the wind”, “Viva la Vida”, “Kashmir”, “I don‟t wanna miss a thing”, “Yesterday”, “Wonderwall”, “Ella Uso Mi Cabeza Como un Revolver”, entre otras de icónicas bandas del rock.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador conformada por más 50 jóvenes promesas de la música, estos serán acompañados de una banda de integrada por los músicos de amplia trayectoria tales como: Oscar Serrano (Voz), Mario Soriano (Voz), Javier Barrios (Voz), Roberto Velázquez (Guitarra), Moisés Anaya (Bajo), Alejandro González (Batería) y Pedro Hércules (Piano).

Las entradas al concierto tienen un costo de $10 Lateral, $15 Preferencial y $20 VIP, a la venta en todos los Kioscos de Todoticket y en línea , los asientos son numerados.

No te pierdas este conciertos en los que convergen dos corrientes musicales que por años se han venido desarrollando por bandas de la talla de Apocalyptica, Épica, Metallica con su disco S&M y muchas más que fusionan el rock con lo sinfónico.

