Gobierno prepara un Plan Nacional de Agua

El presidente de la República, Nayib Bukele ordenó iniciar con un análisis para la creación de un Plan Nacional de Agua, que permita abordar la crisis hídrica que enfrenta el país.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Algo radical, que no se haya hecho antes. Nayib Bukele encomendó a los titulares de su gabinete iniciar medidas para combatir la crisis de agua que enfrenta el país. La orden engloba trabajar por el Medio Ambiente, la captación hídrica, el saneamiento, el abastecimiento y calidad de abastecimiento del agua.

De acuerdo al mandatario, este plan iniciará desde un análisis que será trabajado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras P彙licas, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación e instituciones como ANDA, FONAES y Protección Civil. Cada titular deberá trabajar un plan para abordar desde sus dependencias el tema del agua.

El Salvador ya cuenta con un Plan Nacional de Gestión de Recurso Hídrico que se trabaj en el gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén (2014–2019), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). No obstante, el mandatario enfatizó que debe realizarse un plan que no se haya hecho antes.

“Necesitamos hacer un análisis de todo, vamos a reforestar, vamos a paliar la crisis, a generar recursos, vamos a hacer pozos y mejorar las tuberías. A implementar proyectos como Las Pavas e Ilopango, hacer el proyecto de las playas. En un Plan Nacional de Agua, donde resolvamos el tema hídrico en todas sus facetas, en la parte medio ambiental captación hídrica, saneamiento, abastecimiento, calidad de abastecimiento”, sostuvo el mandatario.

Agregó que espera que en un par de años se pueda decir a la población que se ha arreglado el problema de la crisis hídrica. “No vengamos con la queja de que los gobiernos anteriores no lo hicieron. Hasta entonces lo único que vamos a hacer es trabajar y que se hable de resultados”, dijo.

El mandatario salvadoreño indicó a sus funcionarios que “necesitamos hacer varias cosas paralelas”, entre estas se encuentra que el MOP coordine con Hacienda para una partida presupuestaria que financie la construcción de pozos en zonas rurales.

“De nada nos va a servir mil calles, si no tenemos agua. Tenemos asesoría de gobiernos amigos, incluso de Estados Unidos. No se cuánto podrán encontrar unos cincuenta o sesenta pozos en lugares que no están en la planificación de ANDA”, dijo el mandatario.

Al Ministerio de Defensa, a través del Comando de Ingenieros, el presidente dijo que necesita que den el apoyo a la ANDA para el cambio de tuberías, y tanques de agua, ya que muchas de estas tienen más de cien años.

Al ministerio de Medio Ambiente y FONAES, el presidente les encomendó que trabajen por reforestar las cuencas de los ríos, trabajar por el estrés hídrico y la deforestación, ya que no hay captación de agua en las tierras.

“Necesitamos reforestar los costados de los ríos para que no haya contaminación, no va haber el correr de sedimentos. Necesitamos un Plan Nacional de Reforestación, agua arriba de la planta potabilizadora del Agua Las Pavas, pero que me diseñen un plan de reforestación, algo radical, algo que no se haya hecho antes, no podemos quedarnos sin agua. Tenemos que pensar en el futuro también, no quiero que dentro de diez o quince años que ya no estemos aquí, la Planta Potabilizadora Las Pavas esta nítida pero no nos podemos quedar sin agua”, dijo.