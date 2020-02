Gobierno justifica convocatoria a diputados por la urgencia de combatir la violencia

Mirna Jiménez

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro dijo el viernes que la convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para el próximo domingo, acordada por el Consejo de Ministros, se justifica por la “urgencia” de aprobar el crédito por $109 millones destinado al combate de la delincuencia.

Castro manifestó que no se trata de una emergencia, porque los planes de seguridad implementados por el actual Gobierno han permitido reducir los homicidios y otros delitos, pero sí es urgente evitar que sigan asesinando más gente y dotar a los elementos de la Policía y de la Fuerza Armada de mejores equipos y herramientas para seguir combatiendo la criminalidad y controlar los territorios.

“La urgencia que nosotros tenemos es que no sigan matando gente, necesitamos con ese préstamo dar los recursos para modernizar la Policía y la Fuerza Armada”, manifestó Castro durante una entrevista televisiva. “Le hemos bajado importancia a la vida de las personas, yo considero que cada vida que se muere debería de ser de urgencia para el país, porque esa vida representa un padre, un hijo, un hermano, alguien que proveía a su familia, no se sabe”, manifestó.

El funcionario manifestó que el Consejo de Ministros está facultado legalmente por el artículo 167 de la Constitución para convocar a los diputados a sesión extraordinaria; “claro está que no están obligados a dar voto favorable, pero sí tienen que asistir tal cual lo manda la Carta Magna”, dijo.

Según Castro, muchas muertes podrían evitarse de contar con más herramientas. Por ejemplo, dijo, un fin de semana asesinaron a un soldado, que de haber tenido para el caso chaleco antibalas no hubiera muerto. “Mandamos a nuestros elementos a combatir el crimen organizado desprotegidos”, se quejó.

Aseguró que, desde que el plan Control Territorial se implantó, hay 1,200 familias que no están llorando porque les han asesinado a sus parientes. “Esto significa que los frutos se están viendo con la estrategia que se ha desarrollado y ahora intentamos que esto no se detenga”, acotó.

“Estamos hablando de casi 5,000 cámaras de videovigilancia, estamos hablando de drones de seguridad, helicópteros de rescate, helicópteros tácticos (…) entonces, es una cuestión muy completa”, expuso Castro, quien considera que la protección a los soldados y policías con mejores herramientas es un tema que ha sido menospreciado.

Explicó que para la fase I y II del plan Control Territorial se ha utilizado el mismo presupuesto que ya se tenía aprobado de 2019; en ese sentido, para desarrollar un plan diferente no alcanza. “Si nosotros pretendemos con el mismo presupuesto alcanzar resultados diferentes, es como de locos”, señaló.

Aclaró -por otra parte- que no existe ningún compromiso con ninguna empresa como se ha dicho, respecto al viaje del director de Centros Penales, Osiris Luna. Según el funcionario, estas son suposiciones mal intencionadas. “Osiris Luna, en una situación de conocimiento, entiendo yo, él fue a conocer más amplio el tema de su trabajo, no existe ningún compromiso con ninguna empresa”, dijo sobre los señalamientos.

Castro dijo que la Constitución de la República no deja claro qué pasaría si los diputados y diputadas no llegaran el domingo a la convocatoria que se les ha hecho y, si no dan los votos, ellos que expliquen cómo se va a hacer para seguir combatiendo el crimen organizado, porque la población “sí va a llegar”, advirtió.

Cuando le cuestionaron sobre el rumbo que habían tenido unos fondos que fueron asignados y no utilizados, el funcionario aclaró que $62 millones que han quedado sin utilizarse pueden ser reasignados.

Sobre la aprobación en la plenaria del jueves del voto en el exterior, para elegir alcaldes, Castro dijo que el presidente de la República vetará el decreto, si mediante los requisitos establecidos a los residentes en Estados Unidos se obstaculiza ejercer el voto, en lugar de facilitarlo.