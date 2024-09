Gobierno aumentó en este quinquenio 23,000 plazas en sector público

Alma Vilches

El economista Rafael Lemus señaló que el gasto del personal en el sector público está sobredimensionado, el gobierno de Nayib Bukele aumentó 23,000 plazas en este quinquenio, que en dinero equivale a 1,100 millones de dólares en aumento de remuneraciones.

“Hay más de 200,000 personas trabajando en el sector público, el desorden de expansión de gasto con deuda lleva a una situación de impago de deuda, el país tiene un problema fiscal, tiene la deuda de trayectoria insostenible, lo que significa que, si no se hacen cambios, habrá problemas de pago de deuda”, sostuvo.

Según el economista, el diputado William Soriano quiere destacar que el gobierno tiene liquidez, pero, al contrario, hay un problema serio de iliquidez, no tiene dinero, esto se puede constatar en que no le ha entregado el dinero del presupuesto a la UES, no hay medicinas en los hospitales, no reparan escuelas y las calles son un desastre.

Asimismo, se refirió a que los Cetes y Letes todavía siguen altos, pese a la reestructuración con los bancos, la deuda de proveedores del año pasado más otras cuentas pendientes sumaban más de $1,000 millones, si algo es real es la situación ilíquida del gobierno, no se necesita elaborar mucho para saber que están literalmente en las “Malvinas”

Lemus enfatizó que el Fondo de Pensiones le ha dicho al gobierno de manera reiterada todos los años que ordenen las cuentas públicas, ajusten los gastos, definan bien las prioridades, recorten lo que no es necesario, pero en vez de eso han creado granjas de troles para atacar a los ciudadanos.

“Este gobierno ha destruido todo el esquema institucional fiscal, no hay responsabilidad fiscal, no se respeta la ley de acceso a la información pública cuando hacen las reservas de 7 años, la información de oficio que debería estar colgada en la web no está”, externó.

Los ingresos tributarios del gobierno todos los años han estado creciendo fuerte, incluso muchos años han superado las metas que el mismo Ministerio de Hacienda se ha planteado, lo que podría permitir financiar el presupuesto sin necesidad de endeudamiento adicional, aunque este puede modificarse durante el año.

riterio del economista, los mercados aprecian de un gobierno que está caminando en una senda de ordenamiento, sin embargo, El Salvador no ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario.

