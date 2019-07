Funcionarios presentan plan turístico para vacaciones agostinas

Oscar López

Funcionarios de gobierno presentaron el plan que se ejecutará durante las vacaciones agostinas, el objetivo es promover los distintos atractivos turísticos de país y con ello lograr que los salvadoreños hagan turismo interno.

Morena Vladez ministra de Turismo declaró, que es la primera ocasión que la Cartera que dirige se une con otras instituciones de gobierno para lanzar una campaña enfocada en lograr que los salvadoreños hagan turismo interno durante el período vacacional, por lo que se creó la campaña publicitaria denominada “De aquí soy”, y complementada por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) que impulsa la campaña “Aquí me quedo”.

“Les decimos a los salvadoreños que la mejor opción de turismo es nuestro país. Tenemos una proyección de un ingreso de más de 60 mil visitantes entre excursionistas y turistas. El gasto del turista ronda los $140 diarios”, externó Valdez.

De igual forma, Suecy Callejas ministra de Cultura indicó que durante el período vacacional permanecerán abiertos al público los espacios culturales, es decir, museos, parques, sitios arqueológicos, además del Palacio y Teatro Nacional que tendrán recorridos guiados. “Los museos tienen un horario de martes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, viernes y sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m a 6:00 p.m. Además, tendremos veinticinco Casas de la Cultura abiertas y con programación durante toda la semana de agosto, también vamos a tener abiertos y con programación nuestros parques arqueológicos Tazumal, San Andrés, Casa Blanca, Sihuatán y Joya de

Cerén”, detalló Callejas.

En lo relacionado a la seguridad, el ministro de Defensa René Francis Merino indicó que la Fuerza Armada desplegará más de ocho mil elementos, para garantizar junto con la Policía Nacional Civil (PNC) la seguridad en todos los puntos turísticos del país.

“Estaremos en catorce turicentros del Instituto Salvadoreño de Turismo, ya hemos desplegado fuerzas de seguridad y de igual manera en otros catorce turicentros, hará un helicóptero que estará de emergencia para cualquier eventualidad que se presente, asimismo un avión para hacer exploración aero-marítima”, dijo Merino.

Durante el período vacacional el ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), dispondrá de centros de salud en los que se atenderá las 24 horas, estos se ubicarán en zonas cercanas a los diferentes lugares turísticos del país.