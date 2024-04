FOSALUD dice que interinas embarazadas no fueron despedidas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El titular del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Carlos Núñez, dijo que a las empleadas embarazadas no se les despidió, ellas fueron contratadas para interinato y si en ese momento sale embarazada, no se le puede dar otro interinato porque es un “gasto para el Estado”, el contrato llegó a su fin y no les fue renovado.

“Simplemente su contrato como interinas llega un fin, como al igual en los hombres o en otras mujeres que no estén embarazadas, ellos están tratando de tirar esto como una cortina de humo por lo que hacen como sindicato, de ocupar el fuero sindical para no trabajar; el proceso pasó a la Comisión del Servicio Civil y determinará lo que va a pasar”, sostuvo.

La ley establece que todo empleador sea público o privado, no puede destituir o despedir ninguna trabajadora en estado de embarazo, sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (SITRASALUD-FOSALUD) denunció que una de las despedidas falleció como complicación de su parto, quien además sufrió episodios depresivos ante la pérdida injustificada de su trabajo.

Otra de ellas perdió a su bebe y una más dio a luz desprotegida de los recursos que la Ley Nacer con Cariño destaca deben tener las madres y sus bebés.