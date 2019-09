Fito Paez “Una noche en Miami”

SONY MUSIC/@SAmigosCoLatino

Aun año de su exitosa presentación en el mítico teatro Carnegie Hall en Nueva York en 2018, Fito Paez regresa a los Estados Unidos para presentarse con su banda en el teatro “The Fillmore” de la ciudad de Miami, con producción de Live Nation.

Esta presentación significa el regreso de Paez con su banda completa a la ciudad de Florida, luego de casi 20 años de conciertos con su show Solo Piano. Un verdadero concierto de rock en español en el que los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de emoción de uno de los artistas más importantes de Sudamérica.

El evento será́ el 2 de noviembre de 2019, en la víspera de la gala de los Latin Grammy. Asimismo, se presentará el próximo 8 de noviembre en el Dolby Theatre en la Ciudad de Los Ángeles, donde brindará un concierto único y exclusivo que será un suceso histórico para la música latinoamericana.

Actualmente, Fito se encuentra grabando su nuevo álbum, el N° 23 de su historia, que incluye nueve canciones inéditas. El mismo, será editado y producido por su compañía discográfica, Sony Music.

El escenario de la grabación este material de Paez es nada más y nada menos que los Capitol Studios, parte de Capitol Records, uno de los sellos más importantes y templo de las más importantes figuras de la industria como The Beatles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Bob Dylan y de discos como The Dark Side of the Moon. Alojados en la base de la famosa torre circular de trece pisos que emula una pila de discos, Capitol conserva tres estudios, salas de producción, masterización y de reverberación, espacios que continúan dando vida a los sonidos de los principales íconos de la industria de la música mundial, perpetuando un legado que se extiende a través de las generaciones.

El artista retornó así a Estados Unidos donde también grabará con Abe Laboriel, baterista de Paul McCartney desde el año 2001 y junto a una orquesta sinfónica en Nashville, reconocida popularmente como la “ciudad de la música” por su importancia para la industria discográfica.

Paez, uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos, es el creador de “El Amor Después Del Amor”, el disco más vendido en la historia del rock nacional argentino.

Lleva 36 años girando por los principales escenarios de Latinoamérica, ovacionado y valorado como uno de los grandes artistas de la música popular del continente. Cineasta, guionista y director de dos películas: “Vidas Privadas” y “De Quién Es El Portaligas”.

Escritor, autor de 3 libros editados en toda América: “La Puta Diabla”, “Diario De Viaje” y “Los Días De Kirchner”. Creador y director de la música del film “Camino Sinuoso”, dirigida por Juan Pablo Kolodziej.

Ganador de siete Grammy Latinos, entre otros innumerables premios y distinciones recibidas en todo el continente.

Habiendo recibido el premio internacional Master of Latin Music otorgado por Berklee College of Music en Boston, se convirtió así, en el primer músico de Rock latinoamericano que recibe este prestigioso galardón mundial.

Su obra ha sido grabada en todos los idiomas y por artistas de todo el mundo.