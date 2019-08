Fiscalía acusa a tres personas por la muerte de menor que cayó de juego mecánico

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal en contra de la directora del Centro Escolar Corazón de María, el operario del juego mecánico y una docente encargada de verificar la seguridad de las menores de edad por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El pasado 9 de abril, dos menores de edad cayeron de un juego mecánico que fue instalado al interior del Colegio Corazón de María, en la Colonia Escalón, de San Salvador; Camila Salguero, de ocho años de edad, falleció al instante por los fuertes golpes sufridos en la caída, otra menor de edad resultó con lesiones.

El ministerio público solicitó la instrucción (investigación) formal del incidente y no pidió prisión preventiva para los imputados al determinarse, en primera instancia, que se trató de un hecho accidental. Los nombres de los acusados no fueron proporcionados, según Federico Gómez, representante fiscal, que presentó el requerimiento, para no entorpecer la judicialización de la investigación.

Según las primeras indagaciones del hecho, pudo haber existido una incorrecta manipulación del juego mecánico, por lo que en este caso, el representante de la FGR dijo que estarían a la espera de que la parte querellante (acusatoria) establezca un monto en concepto de indemnización por el fallecimiento y las lesiones en perjuicio de las menores.