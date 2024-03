Firpo asegura que Jomal Williams no jugará por falta de compromiso en entrenamientos y el extranjero “desmiente”

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El futbolista extranjero de Luis Ángel Firpo, Jomal Williams, “desmintió” una publicación del cuadro pampero en la cual se le acusaba de no estar convocado para la fecha 10 del Clausura 2024 por “falta de compromiso en los entrenos”, pero según el trinitense nunca se ha perdido un entrenamiento hasta el día de ayer, “por falta de recursos económicos ante falta de pago del club”.

Hoy por la mañana el cuadro pampero publicó una lista de jugadores que no estarían disponibles para el encuentro ante Santa Tecla, y en la lista destacó el jugador extranjero al cual se le vinculó con falta de interés para asistir a los entrenamientos; sin embargo, el jugador publicó en sus redes sociales que las acusaciones eran falsas.

“A veces la vida es injusta. Siempre he estado entrenando, dando 100, nunca me he perdido un día de entrenamiento hasta ayer por falta de recursos económicos, pues llevo más de un mes que no se me pagan mis honorarios, pero estoy cansado de que todos pongan mi nombre en la tierra sin saber a qué me enfrento cada día como jugador en este club”, dijo en redes sociales.

“Acepto usar la camiseta de Luis Ángel Firpo, pero, para los que están ensuciando mi nombre, no pasa nada porque como ven soy muy bendecido porque en el fútbol no te puedes esconder porque trabajamos ante los ojos del público. La verdadera historia detrás de este entrenamiento que extraño, no la han contado y los directivos del club saben la verdad, no seré yo quien vaya en contra de Luis Angel Firpo, aceptaré todas las críticas como hombre tal como lo he pasado los años aquí y caminar con la frente en alto”, finalizó.