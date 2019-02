FGR profundizará investigación contra Saravia por crimen de San Romero

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un escrito en el Juzgado Cuarto de Instrucción en el que busca “darle un impulso a la investigación”, del asesinato de San Oscar Arnulfo Romero.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Luego de cuatro meses desde que el Juzgado Cuarto de Instrucción ordenara la captura del excapitán Alvaro Saravia, por su presunta participación en el asesinato de San Oscar Arnulfo Romero Galdámez, la Fiscalía presentó un escrito en el que pide ciertas diligencias para investigar la participación contra el imputado.

“Estamos presentando un escrito en el Juzgado Cuarto de Instrucción en contra del capitán Álvaro Saravia, por el homicidio de Romero. La idea del escrito es darle un impulso a la investigación que se lleva en el Tribunal. Y se está solicitando la realización de una serie de diligencia con el propósito de esclarecer la participación de esta persona, que se le está imputando el delito”, explicó el Fiscal del caso, que no quiso ser identificado.

Saravia ha sido señalado junto a otros, por el Informe de la Comisión de La Verdad, como autor activo en el asesinato de Romero. Tanto en la planificación como en la participación de los hechos. En octubre pasado, el Juzgado ordenó su recaptura como imputado en el asesinato de Romero, hecho perpetrado el 24 marzo de 1980. Hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

El Fiscal, al presentar el escrito, aseguró que no podía precisar detalles de la diligencia que solicitó al Juzgado. Pero si confirmó que son diligencias para esclarecer que Saravia particip en los hechos.

El fiscal fue cuestionado por el lento avance de la investigación por el asesinato de Romero. A lo que atribuyó que ha seguido el proceso principalmente con otros posibles autores de los hechos, ya que es una investigación paralela y se están recolectando una serie de diligencias para aclarar los hechos.

Tras la resolución de la Sala de lo Constitucional, de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, el 23 de marzo de 2017, la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” solicitó al juzgado la reapertura del proceso penal del asesinato Monseñor.

En la investigación inicial, el caso fue diligenciadas por el Juzgado Cuarto de lo Penal en el año 1980. El expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue el Capitán Álvaro Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Se determinó que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.

Diario Co Latino fue informado, por fuentes cercanas al Mayor Roberto d´Abuisson de la participación de un sub sargento de la Segunda Sección de la Guardia Nacional, identificado como Marino Samayoa Acosta, como el tirador. Samayoa Acosta era miembro de la seguridad del hijo del expresidente Arturo Armando Molina, Mario Molina. Sobre este hecho no hay pronunciamiento de la FGR.

En el informe de la Comisión de la Verdad el listado de sospechosos entre intelectuales y materiales figuran una lista de nombres entre exmilitares y civiles, bujo la orden del Mayor Roberto D`Aubuisson, quién dio la orden de asesinar a Monseñor Romero, y utilizó para ello a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.