FESTIVAL 2019 RELEVANCIA DE LA NIÑEZ EN LA POLÍTICA FISCAL

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

Asistiendo al “Festival 2019 del Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia, la Relevancia de la Niñez en la Política Fiscal”, me sorprendió el inicio (no se si solamente yo fui el sorprendido). Cuando la niña que dirigía el evento dijo, -elevemos una oración a Dios para que nos bendiga y salga con bien todo el festival-.

Se supone que en estos casos son las niñas, niños y adolescentes quienes dirigen los eventos, cero adultismo, pero iniciando de esta manera, creo que hay una fuerte imposición de las jerarquías religiosas tanto en centros escolares, comunidades, hogares, etc., lo cual en pleno siglo XXI, se sigue manteniendo ese dominio desde la colonia hasta nuestros días.

Todo ello se contradice cuando el espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Es así como la actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera; mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso, en el caso que me refiero, era un espacio público. Por lo tanto quienes organizaron la actividad fueran niñas, niños o jóvenes, antes debían haber revisado la agenda a desarrollar y tomar en cuenta que al lugar llegaron personas desde niñas hasta adultas de todas las creencias o no creyentes, a quienes no les consultaron si estaban de acuerdo o no en hacer una oración antes de un evento público,

Por ello, debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

*Licdo. en Relaciones Internacionales.