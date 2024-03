Félix Ulloa se retracta sobre el uso de las remesas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que “no se van a utilizar las remesas de los salvadoreños”, esto luego de que en un video afirmaba que se analizaba la propuesta de reorientar parte de las remesas que envían desde el extranjero a El Salvador para programas para sectores vulnerables.

El martes de esta semana, Ulloa participó en el seminario “Cómo ampliar la cobertura en seguridad social a colectivos de difícil inclusión”, en ese espacio, sostuvo que ese mismo día había sostenido reuniones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) donde abordaron el tema de las remesas que recibe El Salvador.

Ulloa planteó que las remesas en El Salvador se han utilizado tradicionalmente “en consumo”. En ese sentido, sostuvo que se conversaba sobre “una posibilidad de tomar un porcentaje de las remesas que llegan al sistema financiero para financiar programas de capacitación de jóvenes que están en situación de incertidumbre y prácticamente abandono por parte del Estado”.

Pese a que lo dijo, Félix Ulloa se pronunció en X (exTwitter) respondiendo una nota sobre el tema de un medio escrito. “La Prensa Gráfica publicó parte de un video totalmente fuera de contexto. No se van a utilizar las remesas de los salvadoreños. Explicaba en el foro de la OISS que existe la propuesta de varios organismos de implementar mecanismos de inversión VOLUNTARIA, para intentar que el 100% de las remesas no se vayan únicamente a consumo, sino que también pudieran invertirse, esto por supuesto es a decisión de quién envía o recibe la remesa y no de los gobiernos; además, esa ni siquiera es una propuesta del gobierno de El Salvador”.

La declaración de Ulloa en X la emitió luego de que algunos medios de comunicación retomaron el video y la opinión pública no les era favorable para su imagen.