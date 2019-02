Federico Anliker dice que relación con Estados Unidos será prioridad

Yaneth Estrada

@caricheop

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, afirmó que el presidente electo Nayib Bukele tuvo una reunión con la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, “una relación que hay que fortalecer y que será prioridad para nosotros”, lo que supone un alejamiento de los gobiernos progresistas de la región.

Anliker agregó que “en el caso de China Taiwán es algo que deberá revisarse con detenimiento, vamos a poner en la balanza lo que más le conviene al país; hay que poner por encima los intereses nacionales y no de un partido político”.

Fue el 21 de agosto de 2018, cuando el actual presidente de República, Salvador Sánchez Cerén, anunció, en cadena nacional, la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con República Popular China. Esta decisión fue duramente criticada por Estados Unidos, país que a pesar de tener relaciones con China Popular, amenazó con duras repercusiones para El Salvador entre estas la cancelación del programa alianza para la prosperidad del triángulo norte con una inversión de 47 millones de dólares.

El secretario general del partido de Nuevas Ideas recalcó que para el Gobierno entrante “la agenda internacional también será prioridad”.

Aunque, Bukele, antes de ser el presidente electo, hizo publicó su apoyo al presidente de facto de Venezuela, Juan Guaidó, cuando en comunicado oficial, la República de El Salvador expresó su apoyo a Nicolás Maduro.

Con esta postura, Bukele se inclina más hacia el apoyo de Estados Unidos (como los pasados cuatro gobiernos de ARENA) y rompe contundentemente la posición del actual Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, quien se caracterizó por su respaldo a Daniel Ortega, en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia y Miguel Díaz-Canel, de Cuba.

Espacio para todos

En otro tema y ante el acoso de la prensa para conocer al nuevo equipo de Gobierno, el dirigente político explicó que el gabinete de gobierno podrá estar conformado por personas de cualquier partido o que nunca hayan militado en ninguno, lo que importará será que sean las personas idóneas. “Las bases de todos los partidos políticos son bienvenidas, a que se sumen al proyecto de sacar adelante juntos a nuestro querido El Salvador”, acotó.

Por su parte, Mario Durán, secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas, aseguró que “los diputados no tienen porqué ofrecerle a Nayib Bukele esos favores (apoyo), los diputados deben comprometerse con el pueblo”; “Nosotros vamos a tener dos años de propuestas desde el Ejecutivo, los diputados van a tener que responder a la población.

Si nosotros necesitamos de la Asamblea algo, nosotros se lo pedimos y ellos son los que responden”, aclaró el ex concejal de la Alcaldía de San Salvador y exmilitante del FMLN.

Del proceso de transición anunciado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén insistió que “hay total seguridad que se tendrán las personas idóneas en ese lugar (equipo de transición), se darán a conocer en su momento”.

Mientras que, de las proyecciones a futuro de Nuevas Ideas recalcó que “es un proyecto político que participará en las elecciones que continúen”.

Un gobierno transparente

Los dirigentes de Nuevas Ideas también prometieron un gobierno transparente y abierto, con un gabinete donde no se permitirá funcionarios cuestionados y donde no hay compromisos de cuotas con ningún partido político.

“Aquí lo que se va eliminar completamente es la corrupción y la impunidad y la corrupción va de la mano en esas plazas fantasmas que han existido toda la vida y eso, ténganlo por seguro, que se va eliminar”, manifestó, Federico Anliker.

El dirigente afirmó que Bukele llega a gobernar sin compromisos pactados con ningún grupo, por lo que tiene las manos libres para elegir a los funcionarios más idóneos para el puesto.

“Aquí no hay compromisos, aquí no hay deudas políticas, aquí no hay nada más que la decisión de él (Bukele) que el gabinete va ser integrado por salvadoreños idóneos para los cargos y eso sí: aquí no van a haber sobresueldos”, manifestó, el dirigente en entrevista Frente a Frente de TCS.

Mario Durán dijo que hay mucho salvadoreño que no ha estado involucrado en política que está interesado en servir a su país.

“Hay idoneidad de parte de ciudadanos salvadoreños que pueden cumplir perfectamente con la función pública y están dispuestos a dar cinco años de su vida precisamente para sacar adelante a El Salvador”, recalcó Durán.

Reunión Bukele Embajadora USA

A través de redes sociales, Jean Manes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, confirmó la reunión sostenida con el presidente electo: Nayib Bukele.

“Una vez más felicito al presidente electo Nayib Bukele. Estados Unidos y El Salvador tienen una historia de cooperación y fuertes lazos diplomáticos. Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de El Salvador para hacer crecer la economía y mejorar la seguridad y fortalecer sus instituciones”, dijo la diplomática.

La reunión duró tres horas, de acuerdo a lo informado por el ex edil capitalino, que dijo “El Salvador trabajará para fortalecer las relaciones con nuestro aliado natural más importante”.