Federación de Boxeo se prepara para la “Noche de Campeones”

La Federación Salvadoreña de Boxeo (FESALBOXING) llevará a cabo este sábado 28 de septiembre la “Noche de Campeones”, que contará con 10 peleas, una de ellas será la estelar entre el salvadoreño Samuel Contreras, quien enfrentará al mexicano Antonio López por el título amateur del CMB. Esto en la cuna del estadio Jorge “El Mágico” González.

“Para nosotros como federación es un honor organizar la Noche de Campeones, ya que será un evento tan bonito, tendrá como sede la Cuna del Mágico González y la entrada será totalmente gratis”, informó Samuel Contreras, presidente de la FESALBOXING.

Según Contreras se llevarán a cabo 10 peleas entre ellas seis femeninas, además de una exhibición de niños de 8 años, e incluida la participación de la Banda de Plata.

“El gran atractivo es que por primera vez se disputará en el país un título semiprofesional y será en la pelea entre el salvadoreño Sammy Contreras y el mexicano Antonio López, quien es profesional, y combatirán por el título WBC Amateur, categoría welter ligero”, señaló.

El presidente del Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMER) de la alcaldía de San Salvador, Ricardo Sánchez, dijo que se sienten contentos porque no solo están apoyando eventos nacionales, sino que internacionales y están muy felices de apoyar a la FESALBOXING. “Estamos seguros que cada combate será un espectáculo”, mencionó.

Por su parte, el boxeador salvadoreño Sammy Contreras, señaló previo a su pelea por el título semiprofesional ante el mexicano: “Espero dar un bonito show y que sea una buena noche. Me siento listo para este momento, ya que me he preparado durante muchos años para esto”.

Una de las boxeadoras nacionales que participará en la “Noche de Campeones” es Nicole Martínez, quien aseguró que se siente muy emocionada y espera que el evento me sirva de crecimiento personal e igual para todos los boxeadores, ya que desean promover este deporte para que más personas lo conozcan,

Este próximo sábado se disputará la “Noche de Campeones”, en la cual se llevarán a cabo peleas amateur con la participación de atletas de El Salvador, Guatemala y México, además de la exhibición de atletas infantiles a las 6:00 p.m. en el estadio “El Mágico” González.

