Federación de boxeo busca a los campeones del año

La Federación Salvadoreña de Boxeo (Fesalbox) inauguró el Campeonato Nacional de Boxeo 2024, en las instalaciones de la Villa Centroamericana, competencia de la cual saldrán atletas para conformar la preselección del país.

En el campeonato participarán 97 Deportistas procedentes de seis gimnasios de todo el país: San Salvador, Ciudad Delgado, Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa y Chinameca.

El certamen inició con el pesaje oficial de todos los atletas y, posteriormente, el chequeo médico. Los combates oficiales estuvieron precedidos por un combate de exhibición de la categoría pioneril (7-9 años).

La primera ronda eliminatoria permitió el acceso a las semifinales del torneo, y luego se desarrollaron cuatro combates en categoría cadete, cuatro en categoría juvenil y seis en categoría élite.

Con los resultados se conocieron a los clasificados a la siguiente fase.

En categoría cadete, división 50 kg, avanzó Jorge Navidad (San Salvador); en categoría juvenil, división 63.5 kg, Eduardo Muñoz y Carlos Bogle, ambos de San Salvador, se instalaron en semifinales.

En la categoría 92 kg, Mateo Martínez (Santa Ana) y Eduardo Cristal (Sonsonate) se verán las caras en la final, mientras que en categoría élite, 57 kg, Álvaro Bonilla (San Salvador) e Iván Ramos (Santa Ana) clasificaron a semifinales tras ganar sus combates por RSC (Referee Stops The Contest, por sus siglas en inglés), una regla que permite al árbitro detener la pelea si considera que uno de los boxeadores no puede continuar de manera segura, aunque no haya sido noqueado.

En la categoría 63.5 kg, Maynor Torres (San Salvador) se agenció un puesto en semifinales luego de ganar su combate por RSC; en 71 kg, Emerson Maravilla (UES), también avanzó a la siguiente fase.

Mientras que en la categoría 80 kg, Edwin Herrera (Santa Ana) hizo lo propio y Kaled Pérez (UES) selló su pasaporte a la siguiente fase en +92 kg.

El seleccionador nacional, Jorge Noriega, se mostró contento por el campeonato, pero recalcó que se debe trabajar en el entrenamiento de los atletas.

“Hay que individualizar mucho el entrenamiento en los atletas que tienen más perspectiva. Estamos definiendo la cifra de los que formarán la selección nacional y estamos contentos por la cantidad de atletas que se han hecho presente hoy”, dijo.

Este sábado se realizarán las finales de todas las categorías. El campeonato otorga la posibilidad a los ganadores de formar parte de la preselección nacional que representará el país en los eventos del próximo año.

