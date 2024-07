EL FANATISMO EXTREMO Y LA AFICIÓN MESURADA 

Raúl Palacios

El deporte debe ser una fuente de alegría y unión, no de división y odio. Celebrar los logros de los demás y aprender a aceptar las derrotas con dignidad es fundamental para mantener el espíritu deportivo.

LEO MESSI ENTRE TODOS LOS GRANDES FUTBOLISTAS DE LA HISTORIA

Sólo los idiotas en su extremado fanatismo son parte de un sector que despotrican rabiosamente contra él. En las redes sociales, se dedican a postear y comentar groserías llegando al extremo de comportarse como verdaderos patanes y vulgares publicando memes y hasta llegar al extremo de difamarle al presentarle como si fuera un homosexual.

Esta clase de personas, que he observado y que muchos de ellos tienen un alto nivel intelectual y han publicado bellos escritos literarios han caído en la vulgaridad cuando de temas deportivos se trata debido a su exagerado fanatismo dejando de lado ese brillante dominio cultural que enaltece y enorgullece a sus amigos y familiares como al pueblo de su país.

Con esa conducta se han vuelto parte de los idiotas que utilizan la vulgaridad y la patanería para insultar a figuras públicas o a quienes en su momento les adversan con opiniones diferentes a las que ellos sostienen aferrados a su extremado fanatismo. Los deportes despiertan pasión y un gran entusiasmo a veces desmedido provocando descontrol en la conducta grupal de quien se juntan para divertirse motivados por los resultados favorables o desfavorables al equipo de sus simpatías.

La Copa América y La Copa Europea finalizaron el pasado domingo 14 de julio y España y Argentina salieron siendo los campeones y; como amantes del deporte siendo buenos aficionados y despojándose del fanatismo, debemos felicitar a sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y a sus pueblos por ese triunfo obtenido y nunca proceder al insulto o despotricar contra ellos por pura animadversión al no alcanzar nuestros equipos el triunfo que ellos ha logrado.

Disfrutemos del deporte, de los triunfos alcanzados por nuestros equipos que nos proporcionan alegría, pero debemos sacar nuestra nobleza y nunca burlarnos de la tristeza de nuestros adversarios porque a futuro ellos podrían ser los triunfadores y nosotros los derrotados y quizá nos den una lección siendo ellos nobles al no atacarnos malévolamente, el respeto y la nobleza deben prevalecer tanto en las victorias como en las derrotas. El deporte debe ser una fuente de alegría y unión, no de división y odio. Celebrar los logros de los demás y aprender a aceptar las derrotas con dignidad es fundamental para mantener el espíritu deportivo.

Leo Messi es, sin duda, uno de los más grandes futbolistas de la historia. Su talento, dedicación y humildad lo han convertido en un ícono mundial. A pesar de las críticas y los ataques, su legado en el fútbol es innegable y su influencia va más allá del campo de juego.

GLORIA AL CAMPEÓN Y RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE QUIENES COMPITIERON PARA GANAR.

