Familiares de detenidos injustamente presentan habeas corpus en medio de tensión policial

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), junto a familiares de detenidos injustamente en el régimen de excepción, presentó este miércoles 40 habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia a fin de obtener respuestas de sus detenidos.

Los familiares de las víctimas presentaron esos habeas corpus como una forma de obtener respuestas por las autoridades, ya que no han podido obtener información de sus detenidos por otros medios. El régimen de excepción ha capturado a más de 71 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos a miles de inocentes que nada tenían que ver con las pandillas.

El habeas corpus, según explicó Samuel Ramírez, representante de MOVIR, es un último recurso que la gente tiene cuando no es escuchada en los procesos judiciales normales. “La gente no sabe cómo avanza el proceso judicial que lleva el juez y la FGR, entonces, cuando hay desinformación y no se sabe nada (del detenido) se presenta este proceso”, añadió Samuel Ramírez.

Sandra Hernández Moreno, de 42 años, es una de las personas que presentó un habeas corpus, ya que su hermano, Douglas Ernesto Hernández Moreno, fue detenido el 21 de abril de 2022 sin una orden en el cantón Potrero Grande, caserío Los Chávez, en Santa Ana. Según el relato de Sandra, uno de los agentes policiales dijo a otro agente que lo dejara; sin embargo, “por ser demasiado tarde para ir por los que tenían ficha” y que con él ajustaban los 4 (capturados) fue detenido.

“Yo aquí ando dando la cara por mi hermano, por Douglas; él tiene dos hijos, ambos estudian. Mi padre y madre también dependían de él; trabajaba en la agricultura; tenía 3 manzanas para sembrar maíz, frijol, yuca, ayote y pipián; todo eso se fue abajo, porque ya no pudimos trabajar todo eso, no había dinero para pagarle a la gente y que trabajara las tierras”, relató Hernández Moreno.

A la llegada de MOVIR, la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), los retuvo según “el protocolo policial”, y autorizaron el ingreso de grupos de 5 personas hasta completar los que habían llegado a presentar dicho proceso.

Los representantes de la organización manifestaron que esta es la primera vez que un grupo de policía autoriza el ingreso de solamente grupos de 5 hasta completar las 40 personas. “Cada vez más represión”, dijo Samuel Ramírez, representante de MOVIR.

“Curiosamente, cuando llegamos, ya habían agentes de la UMO esperándonos en el portón pegado a la Procuradora General de la República, y nos dicen que hay un protocolo y que no podíamos entrar todo el grupo, sino de cinco en cinco; vemos una actitud de negarle los espacios hasta en el último momento a las víctimas (…) cada vez se va agudizando la represión y persecución a las víctimas”, comentó Samuel Ramírez.

Ivania Cruz, representante de COFAPPES, y abogada, lamentó que haya un acceso restringido para la incorporación de dicha documentación. “Hay personas que vienen del interior del país, que han madrugado para ser recibidos por la Corte; es la primera vez que se limita el acceso; nos han permitido solo 5 personas y por grupo poderlo hacer”.

El régimen de excepción fue impuesto el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. A la fecha se han capturado a más de 71 mil presuntos pandilleros. No se sabe hasta cuándo, esta medida dejará de implementarse.