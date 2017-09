Ex Presidente Funes enfrentará audiencia probatoria en noviembre

@JoakinSalazar

El próximo 20 de noviembre, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro realizará la audiencia probatoria en contra del ex mandatario Mauricio Funes, su hijo y su ex esposa, donde se presentarán todas las pruebas ya anteriormente admitidas, con la finalidad que las magistradas determinen la culpabilidad o la inocencia de los tres implicados.

La Cámara terminó de notificar a las partes ayer mismo, incluyendo al ex presidente Mauricio Funes y su hijo, quienes se encuentran asilados en Nicaragua. De igual manera, a Vanda Pignato y a la FGR.

A un año de haberse suspendido la audiencia probatoria, la Cámara nuevamente programó la audiencia, donde se conocerán las pruebas, entre estas, la declaración tomada desde la embajada de El Salvador en Nicaragua.

Y es que el proceso anteriormente se había retrasado debido a la necesidad de la declaración del ex mandatario, quien desde Nicaragua, donde guarda asilo político, envió su declaración, la cual ya fue recibida por la Cámara, no obstante actualmente se encuentra embalada por lo que será abierta hasta el próximo 20 de noviembre.

Durante el año, la Cámara realizó gestiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para hacer la entrevista a Funes, luego de que la Fiscalía y la defensa técnica enviaron sus preguntas.

De acuerdo al informe de la Cámara, el 10 de agosto pasado el abogado del ex presidente Mauricio Funes y su hijo Diego Roberto Funes renunció, hecho que ya fue notificado al ex mandatario. Sin embargo, hasta que no sea nombrado un nuevo abogado Enrique Antonio Machuca seguirá recibiendo las notificaciones.

“Machuca renuncia como abogado defensor del ex mandatario al principio del mes de agosto ante eso la cámara solicitó a Mauricio Funes y a su hijo nombrar un nuevo abogado defensor en un período de 10 días hábiles el cual terminó al finalizar el mes, pero hasta la fecha no ha sido nombrado”, explica el escrito.

El ex presidente Mauricio Funes es acusado civilmente de enriquecimiento ilícito, por la no justificación patrimonial de $700 mil dólares. La ex primera dama fue demandada en calidad de cónyuge del ex funcionario, por presuntamente recibir $57,060 con los que canceló seis cuentas, mientras que el hijo del ex mandatario por el monto $118,600, con que presuntamente adquirió unos vehículos. Durante la próxima audiencia probatoria que se realizará en noviembre los magistrados determinarán si ha lugar o no ha lugar, la demanda interpuesta en contra de los imputados. En caso de ser hallados inocentes el proceso llega a su fin. Sin embargo, de ser hallados culpables ellos tendrán que devolver el dinero por el que se les acusó, como también durante un período de 10 años no podrán ejercer un cargo público.