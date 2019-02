“Este es el mejor momento para retirarme”: De Ying Wang

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Luego de tres décadas compitiendo en la alta competencia, la experimentada De Ying Wang ha decidido retirarse de la selección mayor de Tenis de Mesa, tras no entrar en los planes del COES para buscar boletos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. De ese y otros temas habló con Diario Co Latino la veterana atleta asiática.

-¿Por qué decide retirarse de la selección de Tenis de Mesa?

Creo que este es el mejor momento para retirarme, ya que hay pocos fondos para torneos de selección mayor. Además, la federación no me convocó en 2015 para pelear plaza a los Panamericanos de Toronto, a pesar de que contribuí a ganar las dos plazas de Centroamérica y México, y participé en cinco Juegos Panamericanos. Lo anterior me pareció raro porque ese año yo era la campeona nacional y, lastimosamente, las compañeras de equipo no clasificaron por un puntaje mínimo. Meses después pregunté a la federación por qué no se me había convocado y la respuesta fue: “Es que no queríamos que se clasificara, porque siempre se clasifica y siempre hay críticas porque no se gana medalla panamericana”. Me pareció una respuesta rara, tomando en cuenta que en Tenis de Mesa las potencias continentales son Estados Unidos, Canadá y Brasil.

– ¿Cuál fue su máximo logro en estos 30 años en la alta competencia?

Ser la única salvadoreña en obtener un tercer lugar individual en un Campeonato Latinoamericano (Medellín 2006) donde competí contra las mejores jugadoras de América Latina.

– ¿Su decisión tiene que ver con que las energías ya no son las mismas?

No precisamente, pues los últimos dos años hubo modificaciones para la clasificación: al Mundial sólo clasifican los primeros ocho países de América (quedamos séptimos) y al Panamericano sólo clasifican tres de Centroamérica y quedamos primeros. ¿Y qué pasó? no hubo fondos para participar. Yo sí tengo energías, pero no tengo tiempo para estar entrenando todos los días y que de repente nos digan: “No hay presupuesto”.

– Durante su larga trayectoria, ¿con qué figuras del tenis de mesa salvadoreño compartió en la selección?

Tuve el privilegio de compartir y conocer a grandes figuras como Mayra Fonseca, Jose Carlos Avelar, William Vaquerano, Samuel Alfonso, Josué Donado, mi hermana De-Hsuan Wang y Morayle Álvarez.

– ¿Cuál cree es la razón por la que el tenis salvadoreño mayor no ha despuntado internacionalmente?

Es un deporte que requiere de mucho tiempo y dedicación para llegar a ser un jugador de élite. Hay muchos factores, entre ellos: la base y corrección de errores durante la niñez, el retiro de los jugadores por estudios y falta de apoyo económico para fogueo internacional. Además, el tenis de mesa no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere de años para perfeccionarse.

– Deportivamente, ¿Qué significó para usted la ruptura de relaciones entre El Salvador y Taiwán?

En lo deportivo, Taiwán nos ayudó muchísimo. Podría decir que era el único país que nos ayudaba para que pudiéramos viajar a Taiwán y sostener intercambios deportivos con sus atletas.

– ¿Llegó a jugar a nivel mundial?

Sí, en los Mundiales de Osaka Japón 2001; Rotherham 2011 y 2014.

– ¿Cómo llegó a El Salvador y se integró a la selección?

Yo nací en Taiwán y cuando tenía tres años mi padre -el jugador y maestro de tenis de mesa Wang Shan Wu- vino a Centroamérica y se quedó en El Salvador. Con el tiempo, mi desarrollo deportivo me permitió ser llamada a la selección en la cual, y con intervalos por estudios universitarios, jugué durante treinta y dos años.

– ¿Cuál es la máxima satisfacción que le ha dado el Tenis de Mesa?

Por medio del deporte obtuve una beca universitaria que me permitió graduarme en la profesión de la Odontología, conocer muchos países, tener un cuerpo saludable y, sobre todo, conocer y servir a mucha gente.

– Dónde es más fácil controlar los nervios, ¿En la clínica odontológica o en un partido de tenis de mesa?

Es más fácil en la clínica, porque uno ya sabe lo que tiene que realizar y, por ende, no hay nervios. En cambio, el tenis de mesa, aunque se tenga experiencia, siempre se tiene la expectativa de querer ganar, pero todo puede suceder más cuando hay medallas en juego.

-Hoy que se marcha de la selección, ¿cuál en su mensaje para los que practican este deporte?

Mucha, pero mucha dedicación, disciplina y constancia . No es nada fácil, requiere de años para llegar a un podio del ciclo olímpico. ¡Pero nunca se den por vencidos!