Estatuistas de Centro Histórico están divididos, unos a favor de la alcaldía otros en contra

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El gremio de estatuistas del Centro Histórico de San Salvador está dividido ante el requerimiento de documentación que hizo la alcaldía capitalina a los artistas, lo que para unos es un beneficio que les ayudará a ser reconocidos, y para otros como algo que podría prestarse a arbitrariedades.

Según Melvin Mendoza, estatuista del centro de San Salvador, existe cierta división entre los artistas que se ubican en el Centro Histórico, debido a que los mismos quieren “posicionarse por el lugar” y a la vez que “la alcaldía apruebe todo lo que ellos quieren” y es por ello que “se hacen renuentes en entregar la documentación”, pero destacó que es bueno que haya reorganización para los espacios.

“El problema más que todo es que hay aquí ese filtro: la documentación que la alcaldía ha solicitado, y esa documentación no viene de hoy, no viene de esta gestión, sino que viene de las gestiones de atrás, con la diferencia que anteriormente no pedían demasiada documentación, como antecedentes penales, solvencia de la policía”, manifestó el artista.

Mendoza dijo que el problema radica en la documentación que la alcaldía ha solicitado a los artistas y que cierta parte de los artistas no la ha entregado; sin embargo, otro bloque de estatuitas han alegado que en la documentación la administración actual pide que firmen, existen ciertos criterios que quedan sujetos a mala interpretación y se podrían prestar para arbitrariedades.

Cierto bloque, que no serán mencionados los nombres por protección, dijo a este medio anteriormente que existen vacíos e irregularidades en la documentación que la alcaldía ha solicitado, que por temor y por miedo a represalias no han firmado.

“Toda la documentación es para que el artista pueda ser reconocido en donde la gente que pasa pueda acceder a una base de datos, ellos van a poder ver nuestro arte y a que nos dedicamos”, justificó Mendoza.

El artista dijo que no entendía la razón por la cual las personas que no han firmado la documentación no lo han hecho, y que ven este tipo de medidas un beneficio para la cultura.