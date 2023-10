Estado no responde por menores que se han quedado sin sus padres por el régimen

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que el Estado no ha respondido qué se hace por los niños y niñas que han quedado desamparados, sin sus padres, porque estos han sido detenidos por el régimen de excepción. Esto tomando en cuenta que recientemente se celebró el día del niño y mañana 8 de octubre se celebrará el Día Nacional del Juego.

El régimen de excepción es una medida implantada desde el 27 de marzo de 2022 para presuntamente combatir a las pandillas ya que en ese momento se presentó un repunte de homicidios. La medida ha generado centenares de violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias. Muchos salvadoreños que nada tienen que ver con pandillas, han sido capturados y han dejado el cuidado de terceras personas a sus hijos.

En ese sentido, la diputada Ortiz enfatizó en que el Estado no ha respondido por ellos. “La sociedad está fraguando una herida muy profunda si no buscamos la justicia”, agregó la legisladora.

El estado no se ha pronunciado sobre este tema, de hecho, desde la Asamblea Legislativa no se ha querido abordar el tema. En la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, la diputada Ortiz preguntó a funcionarios del Ejecutivo que habían sido invitados hace unas semanas, sobre su rol en la protección de los menores ante el régimen de excepción, ya que las autoridades invitadas se dedicaban al tema de los menores. Sin embargo, el oficialismo no dejó que las autoridades respondieran ya que estaban discutiendo la declaratoria del 8 de octubre como Día Nacional del Juego.

“El Estado no ha propuesto nada para reparar el daño hecho a los inocentes que han sido encarcelados o han sufrido abusos en el régimen de excepción. Perderse un año de vida de ver crecer a un hijo, eso no se recupera. ¿Qué hará el Estado?”, cuestionó Ortiz.

El régimen de excepción ha sido una medida prorrogada por 18 ocasiones. Nuevas Ideas y aliados son los encargados de mes con mes avalársela al Órgano Ejecutivo. Los diputados de oposición no han dado sus votos precisamente porque ha llevado consigo violaciones a derechos humanos.

La parlamentaria recordó que el oficialismo “está lanzando una campaña de miedo al decir que los criminales saldrán libres si la oposición gana en las elecciones de 2024. Ese tipo de campañas también las hacían los gobiernos de antes. Son lo mismo de siempre (…) no renovar el régimen de excepción no significa que los criminales van a salir libres. Significa que los salvadoreños honrados ya no tengan limitadas sus garantías y derechos”.

De momento, no se conoce cuándo finalizará el régimen de excepción.