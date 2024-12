“Esperamos que las autoridades tengan en cuenta el sentir del pueblo”, Arzobispo Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

El Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas aconsejó al gobierno del presidente Nayib Bukele a recapacitar y tomar en cuenta las opiniones de la población. Recientemente el mandatario dejó abierta la posibilidad de revertir la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador.

“Esperamos que nuestras autoridades recapaciten y no deroguen la ley que prohíbe la minería, protegiendo la salud y vida de nuestro pueblo. Que Dios nos ilumine para encontrar caminos de desarrollo económico sin detrimento de la vida y la salud del pueblo salvadoreño”, dijo el Arzobispo Escobar Alas.

El prelado católico sumó a sus declaraciones el mensaje de la Secretaría Episcopal de América Central (SEDAC), que se reuieron en San Salvador la semana recién pasada, en donde abordaron temas sensibles como la migración, derechos humanos y la minería en la región centroamericana y como afecta a los pueblos.

“Reconocemos que el deterioro ambiental y la explotación minera en nuestra región están afectando gravemente a nuestros pueblos y a la creación de Dios. Las comunidades, especialmente las más vulnerables sufren los efectos devastadores de esta crisis ecológica. Como Iglesia, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la Casa Común, tal como lo expresa el Papa Francisco en Laudato Si”,afirmó el jerarca de la grey católica al citar la declaración de la SEDAC.

En cuanto a las últimas declaraciones del gobierno del presidente Nayib Bukele sobre reactivar la minería metálica, que implicaría la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, el Arzobispo reconoció que este marco jurídico fue un logro del pueblo salvadoreño, que luchó por ese decreto legislativo en 2017, y no de los partidos políticos. “Este fue un triunfo del pueblo, no de partidos políticos, ni de ideologías, es un tema tan importante como es la salud y la vida, que no tiene que partidizar, ni politizar en el sentido partidario. Porque es la vida de las personas y bien harían los partidos políticos en no meterse, que me disculpen, pero nosotros (iglesia) lo que nos interesa es el pueblo”, indicó el prelado.

“Y en las políticas que se adopten en beneficio del pueblo estuvimos contentos, porque se está favoreciendo el bien común. Y las medidas que se adopten en contra del pueblo no las vamos a aceptar. ¿Por qué?, porque estamos al servicio del pueblo y con él, también por la fe y el Evangelio”, argumentó el arzobispo.

Asimismo, reiteró el “llamado urgente” que hizo la SEDAC a los gobiernos de la región para adoptar políticas responsables y sostenibles que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común. Además, que no permitan la explotación minera, porque es necesario “priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetuán el daño social y ecológico”, detalló Escobar Alas, al hacer mención al mensaje de la Secretaría Episcopal de América Central.

Monseñor Escobar Alas se refirió también la “situación precaria de la tierra y sus recursos naturales” en el país, y lo que ha provocado la sobre explotación de dichos recursos, debido a la expoliación de los mismos.

“El país no soportaría una nueva expoliación minera, ya que aumentaría su deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil y lo más grave la contaminación del agua y el aire causando muerte y enfermedades de manera irreversible en gran parte de nuestra población, sobre todo, en nuestros hermanos más pobres”, acotó.

“Nuestro pueblo, ya vulnerable por la victimización a la que ha sido sometido por los grandes capitales nacionales e internacionales, sería ahora revictimizado y de la peor forma; ya que la contaminación con cianuro y mercurio agudizará los problemas de salud y muerte prematura, de manera irreverisble”, alegó el religioso.

El religioso católico añadió que la actual prevalencia de la contaminación del agua, causada principalmente por pesticidas en monocultivos, ya que buena parte del pueblo padece insuficiencia renal. Y con la actividad minera que utiliza venenos muy tóxicos como el cianuro serían mayores los graves daños vitales.

“Es un daño tanto a cielo abierto o subterráneo, porque son inyecciones de veneno que duran cientos de años dentro de la tierra. El cianuro degenera y se convierte en cianato, pero es igualmente tóxico”, indicó el lider religioso.

“Y como es la parte norte de nuestro país, eso va a significar que contamina todos los mantos acuíferos y dañara a este país para siempre. Lo hemos dicho en la lucha que tuvimos hasta que la Asamblea Legislativa, que decretó (2017) la Ley de Prohibición de la Minería”, aludió Monseñor Escobar Alas.

Necesitamos justicia verdadera para los defensores ambientales

El Arzobispo comentó que el tema de la minería en este país era de larga data, y que en el pasado (2009), generó violencia y asesinatos de ambientalistas de Cabañas, que incluyó a Dora Sorto, la defensora que fue asesinada estando embarazada. “¿cómo es posible?”, cuestionó.

“Y si preguntan cómo están esos casos, sí fueron juzgados (perpetradores), no hay justicia, esa es la verdad, y en el caso de Santa Marta no tengo el dato exacto, pero sé que algunos defensores del medio ambiente estaban siendo perseguidos, entonces ¿cuál justicia?”, volvió a preguntar.

“Yo dejo a las autoridades el caso, ojalá le pusieran la atención porque esto demanda justicia en nuestro país. ¿Cómo puede ser si alguien por ser defensor del medio ambiente hay que crearle un juicio falso para meterlo preso?, esperamos una verdadera justicia en este país, sino no saldremos de la violencia y del deterioro de la misma sociedad”, puntualizó Monseñor Escobar Alas.

