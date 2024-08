España se viste de oro en París 2024 tras una épica final contra Francia

Rebeca Henríquez

España se volvió a vestir de oro pero esta vez al consagrarse ganadora de los Juegos Olímpicos en el fútbol masculino. España tenía 32 años sin lograr esta hazaña, derrotó 5-3 a Francia en el alargue, y se queda con la medalla dorada. La joven estrella del Barcelona Fermín López brilló al igual que Sergio Camello del Atlético de Madrid al marcar dobletes cada uno.

Tiempo regular intenso. Enzo Millot abrió el marcador a los 11’ para el equipo francés, pero a los 18’ Fermín López descontó para España, seguido por el doblete de la estrella del Barcelona y el 3-1 de Álex Baena, marcador que duró así hasta los 79’.

El delantero del Crystal Palace, Jean Philipe Mateta, apareció a los 90+3’ para mandar desde el punto penal el 3-3 y obligar a los equipos al alargue, donde todo se definió con el doblete de Sergio Camello sobre los 100’ y los 120+1’.

Entre la medalla de los Juegos Olímpicos masculinos, España también es campeona mundial en femenino, tiene la Eurocopa masculina, Liga de las Naciones masculina y femenina, el Mundial sub 20 femenino, la Eurocopa sub 19 masculina y femenina, el Mundial sub 17 femenino y la Eurocopa Sub 17 femenina.

