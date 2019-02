Escrutinio final avanza con celeridad

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la primera jornada del escrutinio final se dio un avance significativo, varias de las 37 mesas concluyeron con la verificación de actas, debido a que estas no presentaron inconsistencias y fueron llenadas correctamente por los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el día de los comicios presidenciales.

El TSE informó que hasta la tarde de este miércoles se proceso el 90.71 % de las actas escrutadas quedando pendiente el 9.29 %

Amílcar Claros, director de capacitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y supervisor del escrutinio final, señaló un avance significativo en varios departamentos, así por ejemplo, la mesa de voto desde el exterior fue de las primeras en terminar y procesó las diez actas en veinte minutos.

“Casi en el 100 % son actas que vienen limpias, no hubo mal llenado de actas, vienen justamente reflejados los votos válidos que cada partido político obtuvo. No hubo dificultad en la duplicación de votos como en un momento se esperaba, de los votos que individualmente sacaba cada partido y la casilla para registrar los votos en coalición, eso ha provocado que no se genere ninguna dificultad al momento de revisar acta por acta”, aseguró Claros.

Asimismo, indicó que de seguir a ese ritmo de trabajo el escrutinio final podría concluir el próximo viernes en horas de la mañana, luego procede que el TSE declare en firme los resultados.

De un total de 5 mil 968 actas a verificar, en el primer día de escrutinio se procesaron 7 mil 657 equivalente al 80.3 % y quedan pendientes 1 mil 689.

Entre tanto, Rolando Mata, miembro del FMLN, manifestó que este año el escrutinio final tuvo una variante, pues será la Junta Electoral Departamental (JED) la encargada de verificar las actas, bajo el acompañamiento y vigilancia de los representantes de los partidos políticos en contienda.

“Este proceso ha sido bien administrado por el TSE, ha sido muy ágil y transparente, hasta hoy nuestros análisis y las inconsistencias que han presentado las actas no son suficientes para cambiar los resultados”, comentó Mata.

A la vez, manifestó que al inicio de la jornada se dieron algunos atrasos en la instalación de las mesas de trabajo, ya que los representantes del partido GANA no asistieron a la hora indicada, además, del refuerzo en las capacitaciones sobre escrutinio final.

En las mesas de trabajo participan miembros de las JED, misiones de observación, cooperantes, partidos político y personal del TSE.