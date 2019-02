Awad exige integrantes del COENA sin pasado político

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Consiente del impacto que los resultados de la elección presidencial del pasado domingo causaron al interior del partido ARENA, Gerardo Awad, quien compitiera por la designación de candidato a la primera magistratura del país, consideró que el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) no debe contar entre sus filas con personas que tengan pasado político.

Es por ello que exigió a Ernesto Muyshondt declinar su candidatura a presidente del COENA por su carácter de funcionario público y que si desea participar como candidato al cargo debe renunciar a la alcaldía.

“No vamos a permitir que vengan alcaldes o diputados a querer ser miembros o competir por la presidencia del COENA, no vemos correcto que él (Muyshondt) sea presidente y dirija la alcaldía”, dijo Awad. El exprecandidato presidencial también consideró que en el desarrollo del proceso de elección de los candidatos a la presidencia del COENA no deben presentarse actos de matonería de terceros, amenazas ni personas dando órdenes de no recibir a los aspirantes en algunos municipios.

Awad también expuso que se negará la participación en el proceso de elecciones internas a familiares en cualquier grado de los actuales miembros del Consejo Ejecutivo Nacional ya que el mensaje que se quiere mandar a la población es del surgimiento de un nuevo partido.

“Quienes fueron presidentes de la República tienen que hacerse a un lado y dar paso a una nueva generación con nuevas ideas para poder funcionar, ellos ya tuvieron su oportunidad y es el momento de nuevas personas”, indicó Awad.

En referencia a los nombres que el edil capitalino propuso para integrar la comisión de transición en ARENA, el ex aspirante a la presidencia de la República destacó que en su visión ninguno debe integrar esa instancia porque todos tienen pasado o presente como funcionarios públicos.

Gerardo Awad, además, exhortó a Javier Simán declinar su aspiración como líder del nuevo COENA y le aconsejó enfocarse en competir por la presidencia de la República bajo la bandera tricolor en las próximas elecciones.