“Es necesario un cambio profundo si queremos aportar como una izquierda vigorosa”

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Fueron los resultados electorales de los comicios presidenciales los que provocaron un “movimiento telúrico”, en los cimientos de los partidos políticos perdedores, al grado de que los militantes exigen cambios estructurales profundos.

Para el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, las elecciones del 3 de febrero de este año dejaron una situación compleja, especialmente para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al ser relegado a tercera fuerza política.

Según datos del ente colegiado, en los comicios, el candidato del partido GANA, alcanzó el 53.8 %, en primera vuelta, con cerca de 1 millón 443 mil 856 de votos a su favor. Mientras que la Alianza por un Nuevo País 857,084 y el FMLN 389,289 votos.

“Siempre nos movíamos entre la primera y segunda fuerza, alternando tanto en municipios como departamentos. El 2018 representaba una oportunidad, el electorado esperaba que se hicieran importantes adecuaciones, cambios que les permitieran encontrarse con propuestas más novedosas y más pensadas en los temas de interés comunitario y nacional, al no percibirlo dieron un enorme mensaje, obligando a la derecha e izquierda a hacer un análisis profundo del por qué tuvieron tan poco acompañamiento”, expuso el candidato a la secretaría general de mayoritario partido de izquierda de El Salvador.

Ortiz afirmó que, si el Frente no hace el punto de quiebre en este momento, posiblemente no salga de la situación en la que se encuentra. “La gente lo que está esperando del Frente es un cambio profundo, no que modifique sus principios o valores, lo que esperan es que sea capaz de escuchar mucho más, con más sensibilidad y capacidad”, dijo en una entrevista a Diario Co Latino.

El vicemandatario señaló que el país necesita una izquierda fuerte, un FMLN cercano a la gente, capaz de refrescar su agenda política, que sin cambiar sus principios y valores sea capaz de interpretar los nuevos instrumentos, lleve propuestas más novedosas a segmentos importantes de la población como son los jóvenes.

“Ahora, el ciudadano es más demandante, está más informado y quiere diferentes dinámicas en comparación a las de décadas pasadas y nosotros en eso nos hemos quedado cortos.

Este es el momento de volver a replantear si queremos seguir aportando como una izquierda vigorosa, potente al crecimiento democrático y a las grandes transformaciones que el país necesita”, manifestó.

Desde la presentación de los resultados de los pasados comicios, el también excomandante del FMLN mostró su deseo de trabajar por relanzar el proyecto de izquierda en un nuevo contexto, es así que se postuló para la dirección del partido de izquierda que ha gobernado en dos periodos el país.

Son más de 3,000 solicitudes las que fueron entregadas para la inscripción de aspirantes para diferentes cargos de dirección del FMLN, entre mujeres, jóvenes y veteranos confiados en obtener un lugar en la dirigencia y lograr cambios en la estructura del partido.

“Me siento contento porque a pesar del momento que estamos viviendo como partido, hay un gran interés de los militantes que están en el padrón de participar, por eso yo insistí que debemos darle todas las posibilidades a los afiliados para que participen. Estamos en un momento donde debemos estimular la mayor participación de los militantes a competir en los distintos cargos, por eso decidí inscribirme para secretario general. El que tengamos más de 3,000 aspirante es una buena señal”, comentó.

Agregó que las elecciones internas del 16 de junio representan una gran oportunidad, para replantear cambios reales, profundos y novedosos que conecte a la izquierda con las nuevas aspiraciones de la ciudadanía.

De acuerdo con Ortiz, el próximo reto son las elecciones municipales y legislativas, por lo que se requiere poner una nueva generación al frente del partido, lo cual será una de sus principales misiones de ganar la secretaría, “dejar instalada una nueva generación de líderes que nos permitan volver a poner a una izquierda, que siga aportando a las transformaciones del país”.

Sin embargo, expuso que el mayor reto como izquierda, es ser un partido que abra las oportunidades de integración para lo cual el propone: abrir el padrón de manera permanente, reformar los estatutos a corto plazo, romper con los múltiples cargos y con las reelecciones indefinidas, entre otros aspectos.

Ortiz, lamentó que supuestamente se estén exigiendo más requisitos de los que han pedido en ocasiones anteriores. “Este es el momento de abrir para que más militantes participen”, subrayó.

Si bien, el actual vicepresidente de la República reconoce los avances en los últimos años, señaló que aún se está lejos de donde se debe estar y el Frente tiene ese enorme compromiso, como instrumento histórico.

“El FMLN pasará a ser una oposición y debe ser una oposición firme, pero también debe ser una oposición constructiva en los temas de alto impacto para el país, principalmente en los que beneficien crecientemente a mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades”, declaró.

“Necesitamos volver a trabajar no solo compartido en un acuerdo nacional, con un enfoque de Estado que involucre a todos los sectores. El país no va a avanzar a los niveles que queremos si las fuerzas políticas y el liderazgo de la fuerza nacional, no se unen para hacer frente a temas vitales con seguridad, economía inclusiva”, manifestó el funcionario, quien se comprometió con su país en los años 70s, al asumir distintas responsabilidades en la guerra de El Salvador, sobre todo, los doce años que duró la guerra civil, abierta en diferentes frentes.

“A la militancia hay que perderle el miedo, o avanzamos o vamos retroceder muchos más que los últimos resultados obtenidos. Solo tenemos una ruta, avanzar, eso necesita un cambio profundo y no creo que eso lo vamos a resolver haciendo más de lo mismo, con los mismos modelos y métodos. El Frente necesita un cambio real y profundo; hay que tener valentía para asumirlo”, acotó Ortiz, quien confía en obtener resultados favorables en las elecciones internas programadas para el 16 junio.