Equipo Maíz presenta libro que realiza una introspección de la maternidad

La Asociación Equipo Maíz presentó el libro “Maternidades” de la autora mexicana, Norma Vásquez, donde se expone y habla de las diferentes maneras de entender la maternidad. Se trata de una investigación que se realizó en conjunto con mujeres de diferentes comunidades rurales y urbanas. También se realizó una exposición llamada “Arte y Resistencia contra la violencia contra las mujeres”.

Norma Vásquez, psicóloga, educadora e investigadora, dijo, a través de una videollamada que es un proyecto que tiene bastante historia, pues inició en 2006, pero, se concretizó hasta hace poco. La idea surgió, dado que “las abuelas son madres, las madres son madres, las hermanas son madres, las tías son madres, es por ello, la importancia de hablar del tema.

“Empezamos a hacer debates, diálogos de dónde estaba la maternidad en las mujeres salvadoreñas. Es un trabajo de investigación de generaciones entre diferentes sectores”, puntualizó la autora.

La autora, si bien, es mexicana, ha trabajado por muchos años en El Salvador, ha brindado capacitaciones, talleres y otros siempre en la temática. Daniela Brunet, de Equipo Maíz, manifestó que el libro Maternidades expone maneras y formas de ser madres y también sobre aquellas que no son madres biológicas pero sí lo han hecho. “Hacemos todo un paneo de las diferentes maneras de ser madre. También hay personas que no son madres biológicas, pero sí son madres. También hablamos de lo que la sociedad impone a las mujeres en cuanto a casi una obligación de ser madres para muchas que no quieren ser madres. Que quieren ser, quizás, madre de sus sobrinos, de sus amigas, etc, pero no quieren tener sus hijos biológicos o sencillamente no quieren maternar. Entonces, hablamos de todas estas diferentes posibilidades”, comentó Brunet.

El libro, es una investigación que se realizó en conjunto con varias mujeres de diferentes comunidades rurales y urbanas, a través de testimonios y relatos. “Esto da un panorama bastante amplio sobre la decisión de ser madre o de no ser madre”, añadió Brunet.

El libro, que se podrá adquirir en Equipo Maíz, se decidió publicar hasta esta fecha para hacerlo “más actualizado”, ya que también se habla del embarazo adolescente no deseado y situaciones donde hay mujeres que son obligadas a ser madres y no quieren serlas.

También, en la actividad, se realizó la exposición llamada “Arte y Resistencia contra la violencia contra las mujeres” que consta de 12 ilustraciones y 10 fotografías de mujeres en lucha y resistencia. Estas fueron seleccionadas de un total de 65 piezas. En la actividad, se hizo una mención honorífica de seis concursantes.

