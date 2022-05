Entrenador del Real Madrid muestra ilusión por final de Champions

Madrid/Prensa Latina

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostró este jueves su ilusión por estar en la final de la Champions, en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Betis para el cierre de LaLiga.

“Ahora mismo estamos disfrutando, estamos bien, la preocupación ya llegará antes del partido, pero ahora mismo la ilusión y la motivación del equipo son máximas”, expresó el entrenador merengue.

El Real Madrid se medirá al Betis en la última fecha de LaLiga española con la tranquilidad de haber conquistado el título hace varias fechas y la mirada puesta en la instancia definitiva de la Champions, que disputará en París ante el Liverpool, el próximo 28 del mes en curso.

Para el Madrid será sólo la despedida de la competición doméstica, sin embargo, el Betis tiene aún la posibilidad de conseguir la clasificación a la Champions de la próxima temporada, en detrimento del Sevilla que juega con el Athletic Club de Bilbao.

Sobre el título en la Copa del Rey alcanzado en este curso por el equipo bético el estratega italiano comentó: “A mí me gustaría hacerles pasillo porque la Copa es importante en España”.

Por último Ancelotti tuvo palabras sobre el delantero galés Gareth Bale, quien termina contrato el próximo 30 de junio con el conjunto merengue y pudiera tener sus últimos minutos como madridista en este encuentro.

“Todavía no está al 100%, puede que vaya a la g6rada o puede que no, pero lo importante no es si juega o no, Bale es parte de la historia de este club y quedará en el recuerdo de todos los aficionados, mencionó.

“Fue importante en la Décima, en Kiev, en la Copa, ha escrito páginas importantes en este club y hay que tenerlo en cuenta”, concluyó.