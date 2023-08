Empresarios piden ajuste de la tarifa en el pasaje del transporte público

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Diversas gremiales de transportistas pidieron al gobierno un ajuste técnico tarifario a escala nacional, coherente a los costos de operación; así como el pago inmediato de la compensación económica y que esta no sea de forma pausada, porque hay atraso promedio de ocho meses, y hasta diez meses.

Los transportistas afirmaron que la crisis económica en el sector es una consecuencia directa de años, por no hacer un abordaje técnico del sistema de transporte; sumado a las alzas constantes en los precios de los combustibles y demás insumos, así como el incumplimiento normativo por falta de gestión, organización y administración.

“La gente cree que resuelta la extorsión ya se resolvieron todos los problemas, pero no es así, el sistema financiero está cerrado hacia el sector transporte, no podemos renovar más de 1,500 unidades; por eso el llamado a que dialoguemos, ahora, si se quieren quedar con el negocio también nosotros no tenemos ningún problema de retirarnos”, aseguró Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

Ramírez dijo que en este momento algunas rutas no están trabajando, porque son la única empresa privada a nivel nacional que absorbe todos los incrementos, el combustible desde la reapertura de operaciones después de la cuarentena por el COVID-19, a la fecha suman incrementos del 87%, aproximadamente $1.88 por galón.

“Le estamos haciendo públicamente un llamado al señor presidente de la República de que atienda, porque a lo mejor no se da cuenta realmente de lo que está pasando. Estamos tratando de sobrevivir con esta situación del transporte público, a algunos se les adeuda 8 o hasta 10 meses de compensación y eso impacta enormemente la economía”, enfatizó Ramírez.

AEAS publicó que es insostenible seguir prestando un servicio normal bajo condiciones negativas para el sector, porque el diésel sube $0.27 y $0.28 pero los transportistas deben pagar esa alza y no pueden trasladarlo en su servicio, tampoco tiene otras alternativas de compensación por los incrementos.

El empresario enfatizó que las autoridades tienen la propuesta técnica para enfrentar esta situación económica, pero no han dado respuesta. La próxima semana propondrán un plan de horarios escalonados de trabajo, a fin de reducir el tráfico vehicular en San Salvador.

Mientras tanto, Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional De Transporte, externó que el sector transporte necesita la oportunidad para actualizar las condiciones de operación y sumarse a las proyecciones del presidente con respecto a la modernización y desarrollo del país.

Regalado indicó que han solicitado al gobierno implementar un programa de garantía financiera o fideicomiso, para poder cubrir costos, ya que desde hace 19 años están cobrando la misma tarifa, todo el tiempo se ha visto desde el punto de vista político las decisiones del sector transporte.

El gobierno entrega $500 por cada bus y $250 por microbuses a los empresarios de transporte, el subsidio se destina a un total de 8,829 unidades, con el fin de garantizar las mismas tarifas al pasaje.