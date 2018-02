Empresarios y emprendedores apoyan a Jackeline Rivera

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Somos jóvenes empresarios y tenemos claro que debemos sacar adelante al país. No sigamos hablando cosas malas del país, mejor trabajemos por desarrollarnos. Y creo que Jackeline Rivera se ha comprometido con nosotros y nosotros con ella y le damos el voto de confianza”, expresó Luis Reynaldo López, microempresario de zapatos de payaso, cuyo emprendimiento cubre la región centroamericana, así como Estados Unidos y Europa.

Jackeline Rivera y los microempresarios independientes de San Salvador firmaron un “protocolo de entendimiento” que compromete a ambas partes a unir esfuerzos para lograr que la actividad económica, turística y social se extienda en la ciudad capital.

Luis López agregó que los jóvenes empresarios en el área de San Salvador han demostrado creatividad, disciplina y capacidad para comprometerse financieramente a compromisos más fuertes para desarrollar sus iniciativas económicas.

“Estoy feliz que muchos jóvenes podrán estudiar gratuitamente desde la primaria hasta la universidad y hemos contado con el apoyo del gobierno central. Así que solo puedo decirles que ya no pongamos peros para estudiar y sacar al país del tercer mundo y no sigamos esperando que nos resuelvan la vida, hagámoslo nosotros”, acotó.

Beatriz Uceda, quien inició con un salón de belleza hace cuatro años, indicó que ha ido avanzando luego de recibir beneficios en materia de financiamiento a la microempresa y que ofrece BANDESAL y FOSOFAMILIA, entre otras instituciones que le han permitido cambios en su emprendimiento.

“Somos mujeres y creemos que Jackeline Rivera nos representa muy bien y queremos seguir adelante juntos para desarrollar al país. Porque si todos crecemos podemos provocar los cambios que necesitamos como país”, manifestó.

Entre los compromisos se encuentra facilitar plazas públicas, rehabilitación de ecosistemas, creación de alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas, así como aperturar modelos de otorgamiento de créditos para el sector de la microempresa.

“Ellos conforman el 96% de la iniciativa empresarial en el país. El gobierno ha venido apoyando a este sector económico y nosotros como gobierno municipal acompañaremos sus iniciativas como el proyecto ‘Tu empresa en tres días’, quitándole todos los obstáculos en la tramitación de su empresa, entre otras iniciativas”, declaró la candidata del FMLN.