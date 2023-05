Empresa ATESSA suspende recolección de basura por impago de la alcaldía capitalina

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de 130 trabajadores de Aseo Técnico de San Salvador (ATESSA), permanecen en suspensión de labores, debido a que la alcaldía de San Salvador no ha pagado a la empresa una deuda de $5,700,000 desde 2020, lo cual le impide pagar los salarios a sus empleados.

Además del retraso salarial han perdido las prestaciones sociales, por no cotizar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según los afectados, no pueden reclamar a la alcaldía porque fueron contratados por ATESSA, sin embargo, la empresa ha alegado que la comuna capitalina no ha cancelado la deuda, por lo tanto, no hay para el pago de sus salarios.

“No nos queda de otra que acudir a la denuncia pública y agotar las instancias, como ir al Ministerio de Trabajo, algunos compañeros tienen miedo de represalias ya sea por parte de la empresa o la alcaldía, pero no nos queda de otra que seguir exigiendo nuestros derechos de manera pacífica”, afirmó uno de los afectados.

Los trabajadores afectados piden a la alcaldía de San Salvador pague la deuda a la empresa, para obtener su salario y demás prestaciones; desde mediados de abril ATESSA sabía que no contaba con fondos y sin embargo, les hizo trabajar todo el mes, ya que un grupo de empleados renunciaron y al momento de cobrar el cheque, en el banco les informaron que no hay fondos en la cuenta. Ante esta situación, desde el pasado domingo los trabajadores de ATESSA suspendieron la recolección de desechos sólidos en el Centro Histórico de San Salvador, Calle Arce, Mercado San Miguelito, Mercado Central, La Tiendona y otros mercados.

La suspensión de labores ha provocado una gran cantidad de basura acumulada en estos lugares, ya que el personal de la alcaldía capitalina no es suficiente para recolectar la cantidad de desechos sólidos, y la población se ve afectada por un brote de enfermedades ante tanta insalubridad.

Stanley Quinteros, representa de SEJES, indicó que la mayoría de alcaldías del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) caen en impago con los trabajadores, como la comuna de San Salvador, Juayúa, Zacatecoluca, si el gobierno dice que tenemos unas finanzas a flote y cada vez recibidos mayores tributos, por qué caen en impago las municipalidades con los salarios de los trabajadores”, cuestionó.