Elmer Cortez “El Cortez” dice que “Tiene Sed…”

@SAmigosCoLatino

El Cantautor Elmer Cortez “El Cortez” lanza su primer tema en género de Banda Romántica, la canción es completamente original e inédita con letra y música de Elmer Cortez. Mucha gente le había pedido a Elmer que cantara en este género, pero debido a que estaba en promoción de sus álbumes en bachata y pop no se había dado la oportunidad. Este nuevo tema titulado “Sed De Ti” es una canción sensual y romántica para bailar y disfrutar a solas o en pareja.

“Hace más de tres años las fans me habían pedido que cantara en género de Banda, pero no se me había dado la oportunidad. A finales del año pasado al consultarlo con mi promotor, productor y con la gente que trabaja conmigo, decidimos complacer a las fans con el tema “Sed De Ti” del cual estoy muy satisfecho”. Informo el Cantautor.

La música banda y regional mexicana es la que predomina en Los Ángeles, California adonde el Cantautor ha vivido la mayor parte de su vida. Es por eso que ahora, después de grabar otros géneros como lo son el pop rock, tecno, cumbia, bachata y hasta merengue, el artista ha decidido cantar sus canciones en este nuevo género.

“Mi padre de crianza, de descendencia Mexicana, desde hace mucho tiempo me había pedido que cantara Rancheras o genero de banda, pero yo siempre le decía ‘algún día lo haré’, y nunca se daba la oportunidad. Ahora que estoy dispuesto a experimentar con más géneros se me ha dado esta gran oportunidad. Desde ya en mis shows he empezado a incluir “Sed de Ti” y he podido ver como las fans de diferentes edades gustan de mi nueva canción por lo que estoy muy contento.” Dijo el artista.

El multifacético autor de “Mujer Prohibida” también dijo que ya está listo su segundo tema también en género de banda romántica el cual se lanzara en el segundo cuarto del año.

“Hay fans que desde ya me están escribiendo para decirme que les gustaría un álbum completo en este género. Es curioso que hasta corridos me han pedido, pero por hoy me siento bastante cómodo interpretando banda romántica.” Dijo Cortez.

El artista también informo que el sencillo “Sed de ti” ya está a la venta en Amazon, iTunes y en todas las plataformas que venden música digital. Este tema también ya está sonando en las radios que tocan este género.

Elmer Cortez agradece al público quien siempre ha apoyado sus inquietudes comprando y compartiendo su música y que desea también tener buena respuesta con “Sed de ti” a genero de Banda Romántica.