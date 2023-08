Eleva los cobros en facturas de energía eléctrica

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

Usuarios del servicio electrico de San Vicente, aseguran que la emprresa Del Sur, filal San Vicente, ha incrementado el valor del consumo de la energía elecrica. En el mes de agosto de 2023, dice un usuario, “el monto que como usuario tengo que pagar es de $34.39, según NC 51390071, factura de consumidor final 30504837, lo cual es elevado con respecto a pagos de meses anteriores.

Además, señala, a la factura se agregan cargos de tasa municipal por poste en contravención al Codigo Tributario y Ley General Tributaria Municipal, señala el usuario.

“No omito decir, que en anteriores reclamos por cobros excesivos, por sugerencia de la empresa energética, se cambió la refrigeradora vieja en buen estado, pues se dijo que originaba alto consumo, lo cual no era cierto, pues continua la alta facturación, aun cuando se mantiene una disciplina de consumo energético adecuado”, agrega el usuario.

“Además, agrega, en ocasiones me entregan recibos o facturas a nombre de Francisca Dolores Ayala viuda de Cruz, NC 513900601 (madre del señor Edgardo Antonio Ayala Cruz), quien era la titular del contrato con Del Sur filial San Vicente, quien falleció hace tres años, motivo por el cual segun comenta el hijo, dejó de pagar el servicio energético, pues tampoco existió consumo energético desde la fecha del fallecimiento”.

Ante la falta de pagos, la empresa Del Sur filial San Vicente procedió a desconectar el servicio eléctrico, Empero, que cada mes envían facturación; la cuál al mes de agosto de 2023, asciende a un monto a pagar de $33. 61, desglosándose dichos cargos de la siguiente forma: a) cargo por comercialización por $1.11, b) cargo tasa municipal por poste, por $2. 18, c) sub total energía por $3.29, y d) saldo pendiente por $30.22; lo cual es un cobro ilegal pues no existe ni siquiera un contrato vigente de respaldo a Del Sur filial San Vicente, para estar cometiendo tal injusticia, en virtud de que no existe un contrato legal entre del Sur filiar San Vicente, y la titular del servicio de energía electrica, señala el usuario.

Es apremiante la necesidad de que se tomen cartas en el asunto seriamente, pues la presente conducta empresarial configura posibles infracciones a la ley penal y demás leyes aplicables al caso, señala el usuario vicentino.