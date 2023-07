El temblor magnitud 6.8 deja viviendas dañadas y deslizamientos de tierra

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego del fuerte sismo de magnitud 6.8, registrado la noche del 18 de julio frente a la costa de Usulután, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que el temblor dejó daños mínimos y hasta hoy no hay ninguna víctima ni personas lesionadas.

Amaya detalló que el temblor provocó algunos deslizamientos de tierra en la vereda del río Las Cañas, Soyapango; comunidad La Isla, en San Salvador; Izalco, Sonsonate; San Juan Talpa, San Juan Nonualco y Zacatecoluca, en La Paz. Asimismo, dijo que en la carretera Panamericana, jurisdicción de Nueva Granada, Usulután, se registró desprendimiento de rocas; igual situación en la carretera que de San Miguel conduce hacia Chirilagua. Todos estos sectores fueron intervenidos y el paso fue restablecido con prontitud.

Protección Civil reportó viviendas dañadas en cantón El Arenal, Ciudad Delgado; caserío Las Flores, cantón Samurai, Jucuarán, Usulután; y caserío La Cabaña, cantón El Jutal, también en Jucuarán.

Además, se rescató a un enfermero atrapado en un ascensor en el Hospital San Juan de Dios, en San Miguel, y a otra persona atrapada en un elevador en la colonia Lomas de San Francisco, en San Salvador, no se han tenido reportes de daños en centros educativos y tampoco en la carretera Panamericana, tramo Los Chorros.

“Desde que ocurrió el sismo, todas nuestras unidades del país se enfocaron en hacer monitoreos en los lugares de mayor riesgo, mantenemos un monitoreo constante y permanente, en aquellas zonas vulnerables, debido a que se siguen presentando réplicas”, expresó el subdirector de Bomberos, Erick Vásquez.

Según el director de Albergues, Josué García, se cuentan con espacios seguros para resguardar a las personas que lo requieran en cualquier momento, sin embargo, hasta el momento no hay personas albergadas, ya que no se ha evacuado a nadie.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador registró entre las 6:22 p. m. del día 18 de julio y la tarde del 19 de julio, un total de 135 sismos frente a las costas de Usulután y San Miguel, de los cuales 34 réplicas fueron reportadas como sentidas por la población. De todos los sismos registrados, solamente 71 han sido localizados, y sus magnitudes han oscilado entre 2.7. y 5.4 en la escala de Richter.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido al proceso de subducción de las placas tectónicas Cocos y Caribe.

El Salvador tiene dos fuentes principales para la ocurrencia de eventos sísmicos, uno es el fenómeno de subducción que se está produciendo entre la placa de Cocos y del Caribe. El otro es todo el sistema de fallas internas que tiene el país.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), existe una probabilidad alta que continúen registrándose en los próximos días eventos en la zona, con magnitudes entre 3.5 y 5.0, la probabilidad de un sismo de similar magnitud o superior al evento principal es muy baja, aunque no se puede descartar completamente su ocurrencia.

Las autoridades de Protección Civil y el MARN pidieron a la población mantener la calma, no entrar en pánico y acatar las recomendaciones brindadas por las diferentes instituciones y cuerpos de socorro, en especial no prestar atención a rumores o información no oficial acerca de esta situación.