El señor quiere abrirnos nuevos horizontes: padre Menjívar

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Nelson Menjívar, de San José de la Montaña, fue el encargado de presidir la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su mensaje instó a los feligreses a no caer y siempre buscar de Dios a través de las eucarísticas.

Menjívar sostuvo que a veces, puede pasar que se pone en tela de juicio la presencia de Dios, “¿será que Dios existe?, ¿será que Dios es tan bueno como los padres lo predican?, a veces, nosotros somos los primeros incrédulos, somos los primeros que ponemos en tela de juicio, al igual que los judíos, todas las grandezas que Dios quiere obrar, y es que a veces, queremos que todas las cosas pasen por nuestro filtros; si yo no lo entiendo, entonces es que Dios no existe, si yo no lo compruebo, es que Dios es malo y empezamos a filtrarlo”.

El sacerdote recordó que la palabra del Salmo invita a hacer la prueba y se verá que tan bueno es el señor; “a veces, hace falta que salgamos de nuestra zona de confort espiritual para darnos cuenta que el señor, en nuestra vida, quiere abrirnos horizontes, por lugares que quizá no conocíamos; por lugares que quizá el señor nos tiene preparada una gran sorpresa, pero que nosotros nos estamos quedando con aquello poco y dejamos la grandeza con la que el señor nos puede presentar”.

También, el líder religioso sostuvo que a veces, se suele dejan entrar la desesperanza, “¿para qué voy a luchar? Si ya tantas veces he caído en este mismo pecado, ¿para qué voy a ponerle buen sentido a las cosas si ya sé que pues todo, al final, es un mal vivir?; hermanos, por ahí empieza cuando nos alejamos del señor; el enemigo es astuto y la primera prueba que nos pone es esa, a ver qué tanto confiamos en Dios o más bien, lo dejamos a la primera mal situación que podamos tener”.

En ese sentido, el padre instó a los feligreses a asistir con devoción a las eucaristías, comulgarse y confesarme para no acumular todo ello que le impide, de cierta forma, estar en paz con Dios.

