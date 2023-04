El Salvador lleva 11 días consecutivos sin homicidios, según datos de la PNC 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, instó a la comunidad internacional a que le mostraran un plan de seguridad que obtuviera resultados como los que se han obtenido en El Salvador, para «así cambiarlo». Estos comentarios se dan luego que el país registrara 11 días consecutivos sin homicidios.

En los últimos 11 días no se han registrado homicidios a escala nacional, según las cifras oficiales del Gobierno. Este domingo no hubo ningún homicidio y es el día 14 del mes que no se reportan muertes violentas, señala el Gobierno.

“A la ´comunidad internacional´, muéstrenme un tan solo plan de seguridad en el mundo que haya tenido estos resultados y nos cambiaremos a ese. Uno solo”, dijo el mandatario cuando la Policía Nacional Civil informó que el sábado 15 de abril no se habían registrado homicidios.

El domingo 16 de abril tampoco hubo homicidios a escala nacional, según cifras oficiales. “Pasa otro día sin homicidios en El Salvador y nadie en la `comunidad internacional´ respondió al reto de mostrarnos un tan solo plan de seguridad, en cualquier parte del mundo, con mejores resultados. Tal vez lo muestran mañana. Una vez lo muestren, nos cambiaremos a ese”, dijo el presidente Bukele a través de sus redes sociales.