EL SALVADOR: GOBIERNO VULNERA DERECHOS LABORALES Y DESTRUYE CONQUISTAS DE LA CLASE TRABAJADORA

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal.

[email protected],

El actual régimen de Bukele esta vulnerando los derechos de los trabajadores y destruye las conquistas de la clase trabajadora con medidas antipopulares con acciones como la hecha por los diputados de la Comisión de Hacienda de la actual legislatura al emitir un dictamen favorable para eliminar la Ley de Escalafón para los ramos de Educación, Salud y Cultura, dicha medida retrocede en las conquistas de la clase trabajadora por medio de la lucha social y reivindicativa de los trabajadores en diferentes momentos históricos y principalmente en tiempos de los gobiernos de ARENA entre 1989 y 2009.

Sin embargo, entre 2009 y 2019 periodo en que gobernó el FMLN esos derechos no solo se respetaron, sino se fortalecieron. Sin embargo, en tiempos del régimen de Bukele y principalmente iniciando su segundo periodo ilegitimo en 2024 esos derechos se van destruyendo poco a poco al derogar las leyes que regulan los escalafones del magisterio, salud y cultura que permiten mejoras salariales cada tres o cinco años; lo extraño es que se deja intacto el escalafón de la PNC.

Porque no le ponen impuestos a los ricos y a las grandes empresas o porque no persiguen los evasores del fisco, porque no paran la corrupción en el gobierno en diferentes carteras de Estado si desean recaudar dinero. Desde luego, les sale más fácil castigar a la clase trabajadora y someterla a mayores niveles de pobreza y carencias y a sabiendas que el dinero no les alcanza puesto que la canasta básica cada día esta mas cara.

Es decir, los niveles de inflación cada día son mayores y eso hace que la gente pierda poder adquisitivo y por consiguiente, cada día el dinero alcanza menos y eso preocupa a la gente pobre o con salarios mínimos ya no digamos a los desempleados que son muchos. Con todo ello, el costo de la vida es cada día más difícil y con la eliminación de las leyes de escalafón los trabajadores van directo a la precariedad, eso no es lo que esperaba la gente, sino todo lo contrario, mas beneficios que les permitieran una vida mejor.

Ahora bien, El Salvador esta viviendo un momento histórico donde impera el miedo, el temor y la apatía a luchar para defender los derechos de la clase trabajadora, los sindicatos están callados, el movimiento social atomizado, la izquierda minimizada por la persecución judicial y la falta de claridad de rumbo en relación a la revolución democrática. Es decir, hay un contexto en el que los trabajadores están sometidos a los caprichos del presidente Bukele y en vez de fortalecer sus derechos, cada día se van perdiendo y lo peor es que nadie dice nada, no hay protesta ni movilización y en ese orden la clase trabajadora perderá sus derechos conquistados durante tantos años de lucha popular.

Recordar que los derechos laborales son el conjunto de facultades y atribuciones que tiene una persona que presta sus servicios personales, en relación de subordinación con otra, y que aseguran las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo material y espiritual de quien presta sus servicios. En este sentido. Un trabajador recibe una remuneración por sus servicios personales en una jornada laboral. Además, recibe otras prestaciones sociales entre las cuales se tienen los escalafones para los trabajadores de determinados ramos como educación, salud, cultura, la policía, entre otros. Esos derechos deben defenderse a costa de lo que sea necesario puesto que son el resultado de luchas históricas de los trabajadores.

El escalafón consiste en la lista de rangos en que se agrupan las personas integradas en una institución. Dichos rangos pueden definir funciones jerárquicas, administrativas, operativas, o ser tan solo un elemento honorario. Cada rango o cargo dentro de un escalafón puede ir acompañado de títulos, símbolos y distinciones, que dependerán siempre de la organización que lo defina. En todo caso, son una conquista de la clase trabajadora por mejorar sus condiciones salariales de acuerdo con su tiempo de trabajo, sus capacitaciones y actualizaciones en su perfil profesional o laboral e incluso de formación académica obtenida en el transcurso de su tiempo laboral.

Ahora bien, uno se pregunta ¿Por qué el gobierno, los diputados y su partido Nuevas Ideas arremeten con la clase trabajadora? ¿Por qué no contra los ricos?, la respuesta puede ser obvia, su ideología es de derecha y por tanto, buscan quedar bien con las clases dominantes que son quienes les financias sus campañas electorales y su propaganda engañosa. Lo raro, es que las clases trabajadoras votan para elegir a esos gobiernos tiranos y demagogos que tienen un discurso bonito y una practica que daña los intereses populares (pobres y humildes).

Los derechos de los trabajadores son vulnerados sistemáticamente por los empleadores mientras el gobierno ignora o incluso facilita tales abusos, señaló un informe Human Rights Watch de 118 páginas, “Indiferencia intencionada: Inacción del gobierno de El Salvador en la protección de los derechos de los trabajadores”, documenta violaciones serias a los derechos humanos de los trabajadores y analiza el rol del gobierno. Asimismo, incluye un estudio de casos en los sectores privado y público, en las industrias dedicadas a la producción de manufacturas y a servicios, y concluye que los trabajadores enfrentan una situación de extrema dificultad para ejercer sus derechos, independientemente del sector en el que se encuentren empleados. Tres de las compañías analizadas abastecían a corporaciones internacionalmente conocidas en el campo de la indumentaria basadas en los Estados Unidos. Desde luego, Human Rights Watch observó que los empleadores retrasan el pago de salarios, no abonan las horas extras adeudadas, niegan el pago obligatorio de aguinaldos y vacaciones, y embolsan las contribuciones de seguridad social de los trabajadores, impidiendo que éstos accedan a servicios de salud pública gratuitos.

