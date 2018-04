El Salvador: El TSE debe actuar respetando la ley y la voluntad popular. Es el ente rector de los procesos electorales

Compartir ! tweet





Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,

Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, períodos 2012-2015 y 2015-2018.

En el proceso electoral recién finalizado el TSE ha actuado violando la ley en algunos casos, como abrir paquetes electorales por transparencia y eso no lo señala la ley, en otros casos a asignado escaños como el de los no partidarios empujados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que malinterpreta a propósito la disposición legal para favorecer a la derecha.

En el marco del escrutinio final y antes de iniciar el proceso electoral presidencial los precandidatos del partido ARENA vienen haciendo campaña publicitaria electoral desde hace algunos días y el TSE no se había pronunciado, probablemente haciendo uso de la correlación favorable de derecha que tiene en este momento, también amañado por la Sala de lo Constitucional.

Hay un movimiento de Nuevas Ideas con rostros añejos y con ideas obsoletas que buscan convertirse en partido político y pretender participar en la elección presidencial violando los procedimientos legales constitucionales, del Código Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, eso no se debe permitir señores y señoras magistrados y magistradas.

En este caso, Carlos Araujo, analista electoral, asegura que el tiempo no le va a alcanzar al saliente alcalde de San Salvador Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas para su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como partido político para los comicios del 2019.

El analista cita el ejemplo del partido VAMOS que en el 2017 no pudo participar en las elecciones legislativas y municipales del pasado 4 de marzo, debido a que el tiempo no le alcanzó para realizar elecciones internas.

Según Araujo, “Nuevas Ideas va ser y puede ser partido político antes de las elecciones presidenciales, siempre que cumpla los requisitos. El tema de fondo y así como le pasó a VAMOS es que no dan los tiempos para que Bukele compita con Nuevas Ideas. Ellos no van a poder utilizar ese vehículo para participar en las elecciones del 2019, tendrá que usar como vehículo cualquiera de los 11 partidos ya existentes”.

El alcalde capitalino se quiere convertir en candidato presidencial antes debe salir electo en una elección primaria de cualquier partido. “Bukele no puede unir su partido con otro sin antes no haber hecho elecciones primarias internas, eso Araujo lo ha advertido públicamente, que tengan cuidado y no se vayan a dormir porque la mayoría de partidos ya determinaron su fecha de inscripción de candidatos a estas internas. Si no se inscriben uno de ellos ni siquiera va por el participar y esta es una asesoría gratuita”.

Araujo, criticó la forma en que la dirigencia de Nuevas Ideas e incluso el edil Nayib Bukele está alegando que hay un bloqueo político en su contra para no inscribir el partido ante el TSE. Eso debe advertirse, la ley debe respetarse para que la voluntad popular no sea manipulada aduciendo que lo dejen participar sin respetar las leyes, eso es parecido a decir por transparencia abramos cajas electorales, eso viola la ley y sienta un mal precedente que nos puede llevar a un fraude electoral.

En relación a la campaña electoral anticipada es bueno saber y felicito al TSE porque el día de ayer, 9 de abril, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó a todos los medios de comunicación abstenerse de difundir programas en los que participen los aspirantes presidenciales por estar violando el artículo 175 del Código Electoral. Esto es bueno porque hace ver a la población que el organismo rector en materia electoral está haciendo respetar la ley.

Esto implica la posible suspensión de los dos “debates” que el partido ARENA tiene programados realizar el 12 y el 19 de abril con sus precandidatos Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López. O al menos, no se podrían transmitir por medios de comunicación.

También felicito al TSE por la medida cautelar en donde se pide que “se saquen del aire” aquellos spot y todo aquel material publicitario en donde se promocione la imagen de los aspirantes a la presidencia del partido ARENA.

“El TSE ordena a todos y cada uno de los canales de televisión, empresas publicitarias, empresas de radio y comunicación que suspendan inmediatamente la transmisión de cualquier spot, programa, cuña radial o publicitaria de prensa escrita en la que aparezca algún ciudadano que pretenda aspirar al cargo de presidente”. Recuerden señores de ARENA la campaña presidencial por ley empieza 4 meses antes de las elecciones y en este momento faltan 9 meses y 23 días para las elecciones.

Según el TSE se ha solicitado a los medios de comunicación para que en un plazo de tres días se envíe un informe en donde se detalle si algún aspirante a la presidencia ha pautado la difusión de spot o notas. Esto es bueno para la democracia y el respeto de las leyes.

El TSE ha solicitado “se remita un informe a este Tribunal si algún ciudadano que aspire al cargo de presidente y vicepresidente de la República ha pautado la difusión de algún spot, cuña de radio, publicación de prensa escrito, digital, mupis, vallas publicitarias, incluyendo las digitales”. Eso es asumir el papel que corresponde como ente rector para poner orden en el proceso electoral presidencial de 2019.

En dicho informe que pide el TSE también se exige el nombre de la persona que contrató la transmisión, o especificar si esta fue acordada por una agencia publicitaria, además se pide detallar el periodo de contrato; toda esta información debe ir respaldada con su debida documentación.

El pasado sábado 7 el TSE emitió un comunicado advirtiendo a los partidos, coaliciones y medios de comunicación “no deben aprovecharse de la realización de elecciones internas para ejecutar acciones que constituyan campaña electoral anticipada, utilizando para ello medios masivos de comunicación”.

