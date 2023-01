El ‘rey’ de copas debuta con empate ante Once Deportivo

Rebeca Henríquez

El campeón del fútbol salvadoreño debutó con un empate de 2-2 ante el tanque fronterizo en el inicio de la fase regular del Clausura 2023. El ex tigrillo Josué ‘Torito’ Rivera, quien ahora figura para Once Deportivo, hizo efectiva la ley del ex ante el ‘rey de copas’, su antiguo club, y actual campeón, con un golazo a solo 22 minutos del encuentro al aprovechar la falta de efectividad de la defensa tigrilla, pero el equipo de Octavio Zambrano consiguió el descuento a los 42’ con el gol de Kevin Reyes.

El ex emplumado, Jomal Williams le devolvió la ventaja a los ahuachapanecos en el tiempo agregado (45+1’), posterior a ello fue expulsado por la forma de celebrar el gol, tras conseguir la segunda amarilla. Reyes apareció sobre los 48’ para generar un doblete y de esta forma repartir puntos con el tanque fronterizo, en el estadio Óscar Alberto Quiteño.

El ave migueleña despegó con una victoria importante en el arranque de la fase regular del fútbol salvadoreño, y en el pitido inicial protagonizó, junto a los colineros de Santa Tecla, el primer partido del Clausura para generar un 1-2. El primer tanto del torneo lo puso Santos Ortíz, sobre los 18’, cuando el equipo empezó a mostrar un cambio de ritmo bajo; sin embargo, a falta del descuento de los tecleños, Julio Sibrián incrementó la ventaja con el 0-2 a los 57’. Con la intención del empate, el ex paquidermo, Víctor Landázuri, marcó el primero para los verdes a los 68’, marcador que no dio más y finalizó 1-2.

Los jaguares sentenciaron los primeros puntos ante los norteños en el Jorge Suárez Landaverde, quienes llegaron bajo la dirección de Jorge ‘Zarco’ Rodríguez y con un cuadro estructurado en el debut, pero, a pesar de la intensidad que se vio en el primer tiempo, donde los porteros fueron una pieza clave para mantener el marcador 0-0, no hubo oportunidad del desempate hasta los 48’, con el rebuscado gol de Diego Gregorio, que Chalate no pudo igualar, tras quedar con un jugador menos y cayó en el primer encuentro.

Atlético Marte consiguió el primer gol de penal ante los toros de Luis Ángel Firpo, luego de la infracción que el árbitro decretó a favor de los marcianos. Luis Enrique Ibarra hizo efectiva la pena máxima y marcó el primero sobre los 35’, marca que dejó al equipo visitante con una ventaja parcial hasta que Sebastián Julio logró igualar a los 52’. Los toros y los marcianos repartieron puntos en el debut.

Los gallos y los paquidermos reeditaron el encuentro de los cuartos de final del Apertura 2022, donde el equipo emplumado eliminó a Alianza de la competencia para avanzar a las semifinales.

En esta ocasión, en el partido debut del Clausura, los capitalinos no perdonaron al rival y sobre el cuarto de hora (15’) ya lo ganaba con un gol de Ezequiel Rivas, tras el juego colectivo de los dirigidos por Eduardo Lara. Nada más y nada menos que Rodolfo Zelaya puso el 0-2 sobre el fin de juego (45+9’) para dejar el partido 0-2. Sin embargo, y luego de un mal gusto, Michelle Mercado sentenció el tercero para darle la ventaja concreta a los albos.

En un caso diferente el cuadro mitológico de San Miguel y los fogoneros protagonizaron uno de los encuentros más estrechos en el marcador, ya que a los equipos les tomó 66 minutos para que el primer gol llegara y lo marcó el goleador del torneo Apertura 2022, Juan Carlos Argueta para Jocoro.