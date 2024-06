El Proyecto de Ley de Educación Superior debe discutirse seriamente

Redacción YSUCA

El proyecto de Ley de Educación Superior, presentado por el Ministerio de Educación, con el objeto de “establecer nuevas condiciones y exigencias en el campo educativo nacional”, sigue siendo analizado por diversos sectores involucrados en el tema.

En la entrevista de YSUCA, Carlos Gregorio López Bernal, docente e investigador de la licenciatura en historia de la Universidad de El Salvador, UES, dijo que este proyecto tiene algunos aspectos interesantes, pero también tiene otros preocupantes y hay que decirlo.

No hay claridad en el tema del presupuesto, no se habla sobre la inversión en las becas universitarias, se desconoce la autonomía universitaria, además no hay transparencia en la discusión en el legislativo, dijo López Bernal.

Rafael Gómez Escoto, del Movimiento de Unidad pro Reforma Académica de la UES, ve grave que el presupuesto de la universidad dependa de la disponibilidad de fondos a nivel del Gobierno.

Gómez Escoto dice que eso contradice el artículo 61 de la actual Constitución de la República, donde se establece que es obligación del Estado asignar un fondo anual.

Para el docente e investigador de la Universidad de El Salvador, lo ideal sería que en esta ley se reconozca el carácter importante que tiene la universidad pública y que se garantice el tema de la autonomía, además que no se obvie el problema del financiamiento.