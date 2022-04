“El periodismo bajo asedio digital”, tema de la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022

París/UNESCO

La UNESCO y la República de Uruguay acogerán la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) del 2 al 5 de mayo en Punta del Este. El tema de la conferencia de este año es “El periodismo bajo asedio digital” y examinará el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, la privacidad y el acceso a la información.

La conferencia se inaugurará el 2 de mayo a las 19:15 CET en presencia del Presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. Ese mismo día, a las 22:00 horas, tendrá lugar la ceremonia de entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2022, concedido este año a la Asociación Bielorrusa de Periodistas.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Shoshana Zuboff, autora del libro “The Age of Surveillance Capitalism” [La era del capitalismo de vigilancia], Will Carthart, director de Whatsapp o Frances Haugen, activista por la transparencia de las plataformas de redes sociales y antigua empleada de Meta. Ganadores del Premio Nobel de la Paz como el periodista ruso Dmitri Muratov y el ex presidente colombiano José Manuel Santos también pronunciarán mensajes sobre el papel de la libertad de expresión en el fomento de la paz.

Estarán asimismo presentes periodistas de investigación de renombre internacional de la región, como Carmen Aristegui (México), Jineth Bedoya (Colombia) y Claudia Duque (Colombia), así como representantes de alto nivel de las Naciones Unidas y de los tribunales internacionales.

La conferencia ofrecerá numerosas formaciones sobre seguridad digital y protección de la privacidad de los periodistas y será una oportunidad para lanzar iniciativas globales y herramientas prácticas para hacer frente a las amenazas digitales.