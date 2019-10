El papa critica a los cristianos encerrados en la ideología

Ciudad del Vaticano / AFP

El papa criticó el martes a los cristianos «encerrados» en la ideología que denuncian la «herejía», al margen de un sínodo de obispos dedicado a la Amazonía, que discute entre otros la controvertida iniciativa de autorizar sacerdotes casados en esta región.

En su homilía, que escribe todas las mañanas para su misa en la residencia Santa Marta, el papa Francisco señaló que muchos cristianos «se encierren en sus propias ideas y terminen en la ideología: es el mal camino de la fe a la ideología».

Francisco, leyendo sobre el profeta Jonás, enfatizó que es el modelo de «cristianos con condiciones», diciendo «soy cristiano, pero a condición de que las cosas se hagan así», «no, no, estos cambios no son cristianos», «esto es herejía», «esto no va…».

Estos comentarios parecen una respuesta directa a las acusaciones de «herejía» pronunciadas por una franja muy tradicionalista de la Iglesia católica, indignada de que los participantes en el sínodo, integrado sobre por obispos de la zona amazónica, puedan defender la idea de ordenar a sacerdotes casados, hombres maduros con preferencia provenientes de comunidades indígenas.

En el orden del día de esta asamblea que dura tres semanas se reflexionará sobre tipos de «ministerios» más oficiales para las mujeres.

Son tantos los cristianos que –prosiguió- «prefieren la ideología a la fe» y se alejan de la comunidad, «tienen miedo de ponerse en manos de Dios y prefieren juzgarlo todo, pero desde la pequeñez de su propio corazón», lamentó Francisco en sus palabras en la homilía publicadas por el Vaticano.

El pontífice opone a éstos una Iglesia que trata de comprender la realidad de la vida humana sobre el terreno.

Durante los primeros dos días de este sínodo especial sobre la Amazonía, la cuestión de los sacerdotes casados («viri probati») ya ha sido mencionada por muchos de los oradores, todos obispos de países panamazónicos, según un testigo de las discusiones, que se mantienen a puertas cerradas.