El magisterio está en total abandono, rezagado y olvidado

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El dirigente de Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, manifestó que es necesaria una mejora en los presupuestos escolares, anteriormente era $25 por cada niño, luego disminuyó a $13 por estudiantes en todo el año, sin embargo, ahora a los centros educativos se les entrega $1,500 para los gastos durante el año escolar, lo que significa tres centavos diarios por alumno.

“Ahora cada alumno recibe $7.50 al año, $0.75 centavos al mes, considerando que se divide en 10 meses, se traduce en $0.03 centavos por día, esto en los casos de instituciones con matrícula de 200 estudiantes, en escuelas con 100 alumnos puede subir a cinco centavos de dólar”, externó el reconocido docente y dirigente gremial.

Según el dirigente sindical, el gobierno hace una inversión millonaria supuestamente para reducir la brecha digital, pero la infraestructura de los centros educativos está en malas condiciones, hay escuelas que su vida útil terminó, los fondos no están siendo asignados correctamente y se enfocan en la propaganda.

“Se hace demasiada propaganda, pero el problema de infraestructura no es fácil de resolver, eso necesita una proyección e inversión bastante considerable y no están asignando los fondos necesarios. En este momento, la Asamblea es un órgano del Estado improductivo, donde se cobran grandes salarios por hacer prácticamente nada”, comparó.

Zetino dijo que el gobierno puede dar computadoras a los niños, pero en muchas escuelas no tienen pupitres para sentarse y en algunas áreas geográficas no hay conectividad eléctrica para usarlas, para lo cual, es necesaria una inversión considerable, pero los fondos no son destinados para este fin.

A criterio de Zetino, se gasta aproximadamente $1 millón por cada diputado que su trabajo es inactivo, mientras, las escuelas se encuentran en situación precaria, con ese dinero cuántas escuelas se pudieron haber mejorado, dijo.

El dirigente gremial calificó de ofensivo que un fotógrafo o camarógrafo en la Asamblea Legislativa tenga un sueldo de $2,000, al comparar la realidad del magisterio que está en una condición de total abandono, rezagado, olvidado y no son respetados los espacios que por ley tenían.

“Un profesor inicia ganando 695 dólares, ese es el sueldo de ingreso, cada 5 años al profesor le van aumentando un promedio de 50 dólares, en 30 años aproximadamente gana 300 dólares en el escalafón, por lo que llega a mil dólares cuando va de salida, pero a los maestros no se les cumplió la revisión laboral del escalafón que ya va sobre 5 años violentándoles”, enfatizó.

Agregó que el programa de salud de bienestar magisterial para los profesores y su grupo familiar tiene un déficit de aproximadamente 20 millones de dólares para terminar el año.

El artículo 30 de la Ley de Carrera Docente establece que todo aquello relacionado con educación del país debe ser consultado con los docentes, sin embargo, en el país terminaron totalmente los espacios de diálogo y no hay forma de discutir ningún tema.

“Los espacios de participación ciudadana lo hemos ganado con lucha y hoy los estamos perdiendo, se aprueba cualquier situación sin preguntarle a los maestros, entran en un abandono y lo único que deben hacer es cumplir la normativa dada por los funcionarios”, sostuvo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Cuando el ministro de Educación fue nombrado hizo un diseño para empezar a dialogar y creó varias mesas de trabajo, las inauguró 24 horas después de haber asumido el cargo, luego no funcionó ninguna.

El dirigente sindical mencionó el caso del centro escolar

caserío El Alto, cantón Huertas Viejas, Anamorós, departamento de La Unión, que desde hace más de dos años fue incluido en una lista de las escuelas a reparar, en febrero de 2023 desalojaron las instalaciones, desde entonces reciben clases en dos corredores que fueron prestados por vecinos y en ocasiones bajo un árbol.

Las obras estarían terminadas para el inicio del año lectivo 2023, pero actualmente la escuela esta demolida y con abundante maleza, porque el gobierno no pagó a la empresa constructora y esta abandonó los trabajos.

“Atendemos a la población estudiantil más pobre, los hijos de los hombres y mujeres que tienen menos años de estudio, al maestro se le hace mucho más difícil la situación porque no recibe ese acompañamiento; las condiciones laborales, y que estos maestros quieren generar el aprendizaje en los estudiantes no son las mejores”, indicó el dirigente de Bases Magisteriales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...