“El Mágico” González convertido en poesía

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El máximo referente del fútbol salvadoreño, Jorge González, también deslumbra en la poesía, así lo plasma William Alfaro en su libro “Magia”, un poemario que narra las anécdotas vividas y contadas por el también periodista y productor de radio y televisión, relacionadas con “El Mágico” y el fútbol salvadoreño.

Historia de “Magia”

“Es la historia del fútbol salvadoreño, todos sus entresijos, sus momentos tristes, y aquellos que están enmarcados en el mayor representante del fútbol salvadoreño; Jorge, “El Mágico” González; no tenemos mayores referentes, el mayor referente es él y hablar del fútbol salvadoreño siempre nos lleva a un punto en común, que es Jorge”.

En paralelo, el libro surge de las anécdotas y cosas que le contaron a William alrededor de Jorge González, tanto en el país como en el extranjero; “esas cosas siempre tienen una carga mitológica, poética, de fantasía, cosas del ser humano noble”. También, surge de las experiencias periodísticas que le tocó cubrir o vivir en el fútbol salvadoreño, como las eliminatorias mundialistas, la mala racha del Ramón “El Primi” Maradiaga”.

El fútbol: reflejo de la sociedad

“Entonces, hablar del fútbol salvadoreño (es) también hablar como la particularidad de este país, un país que ha sufrido, el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad y en esa reflexión, el libro también va manejando ese tipo de cosas; el libro es una fotografía de El Salvador, pese a que se habla de fútbol”.

“Magia” tiene 17 poemas que hablan de diversos momentos especiales o desastrosos del fútbol, así como pasajes de “El Mágico”. Sin embargo, Alfaro dejó en el tintero que podría haber reediciones con más poemas, donde se abarquen hechos recientes, como la tragedia del estadio Cuscatlán ocurrida el 20 de mayo de 2023, donde una estampida humana dejó a 9 personas fallecidas.

Pandemia retrasó publicación de “Magia”

Dicho libro estaba listo para publicarse en 2020; sin embargo, la pandemia por Covid-19 lo detuvo, “pero, me dio oportunidad de meter dos poemas más. Uno brevísimo que fue a propósito de la muerte de Diego Armando Maradona (noviembre 2020), porque él también tiene que ver con el fútbol salvadoreño y lo otro fue obviamente lo del Mundial (Qatar) de 2022 que es como la gran cumbre del mejor jugador del mundo que nosotros hemos podido ver en tiempo real”.

Alfaro sostuvo que hubo situaciones que se quedaron fuera de los textos del libro; “obviamente no puede ser un libro tan trágico a pesar de que se habla de cosas ahí que son muy sensibles; quizás lo que aconteció el 20 de mayo del año anterior también nos tiene que detener a hacer una reflexión como sociedad, como amantes del fútbol salvadoreño y obviamente no olvidarla, porque el problema de nuestro país es que olvidamos, y en este sentido, este libro también rescata la memoria histórica del país y la memoria histórica del fútbol”.

La idea surge en 2005

William Alfaro inició con “Magia” desde el 2005, “justamente en ese momento en el que me tocó hablar con algunas personas que me contaban anécdotas de Jorge. Entonces, en ese momento me di cuenta de que todas esas anécdotas y mitos alrededor de Jorge tenía que conservarlos en algún momento, para una vez llegado el momento, escribir un libro, lo único que no sabía es qué tipo de libro”.

“El poeta del fútbol”

Desde 2012, William ha cubierto deportes y se llegó un momento en el que sus colegas, le apodaban “el poeta del fútbol” y le animaban a que escribiera un libro sobre fútbol; “siempre me quedó como esa deuda y decía que un día, la iba a terminar cumpliendo, se me ocurrió escribir este libro, fue tomando forma por sí mismo, incluso el título, muy acorde a ese símbolo que tenemos, que es el mago”.

Entre uno de los textos que destaca, es el famoso partido del Mundial de España 82´ contra Hungría, donde la Selecta cayó 10-1, en Elche; “ese partido nos marcó muchísimo, eso está reflejado”.

Los tres amores:

Libros que mezclan la poesía y el fútbol son escasos en el país; William Alfaro remarcó que este surgió porque se lo debía al fútbol salvadoreño y a la poesía, “tenía esta vocación de querer conjugar estos dos amores, pero también me di cuenta de que en realidad son tres: el fútbol, la poesía y el periodismo”.

En 2005, Alfaro tuvo la ocasión de entrevistar a Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, autor del libro “Fútbol a Sol y Sombra”. Galeano le dijo que él escribió el libro para que las personas que sospechaban de los libros, se acercaran a los libros a través del fútbol; y para aquellos que sospechaban del fútbol, se acerquen al fútbol a través del libro. “Este libro me está llenando de muchísima satisfacción porque la gente está leyendo poesía a raíz de este fenómeno”.

William Alfaro entregó personalmente “Magia” a su máxima inspiración, Jorge “El Mágico González”; “Jorge, tiende a ser un tipo muy tímido y callado. Él se sorprendió, me dio las gracias”.

Dónde encontrarlo

“Magia” de Índole Editores puede encontrarse en: Libros La Ceiba, Librería de la UCA, Clásicos Roxsil, en Gize Bakery, en Biblioteca Café, Café Luz Negra, en el Centro Cultural Cabeza de Jaguar, entre otros. espera que, a finales de este mes, pueda ser vendido por Amazon para quienes deseen comprarlo en el extranjero.